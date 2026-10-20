Corrientes: buscan a una docente rural que desapareció tras dejar un mensaje sospechoso

La provincia de Corrientes vuelve a estar convulsionada por la misteriosa desaparición de una persona. Mientras el caso de Loan Danilo Peña continúa sin resolverse, una nueva alarma se encendió en la localidad de Esquina con la búsqueda de Nancy Estela Godoy, una maestra rural de 52 años de la que no se tiene rastro cierto desde los primeros días de octubre.

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Godoy se desempeña como directora suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Según la reconstrucción de la investigación, el martes 6 de octubre la mujer salió de su casa a las 6 de la mañana, cruzó a caballo la estancia El Curupy y logró llegar al establecimiento educativo.

El último contacto con su entorno familiar se registró el miércoles 7 de octubre a las 20:34, mediante un breve mensaje de WhatsApp enviado a uno de sus hijos.

"Decía 'hola, bien, y ya', como siempre me respondió ella, así cortito... Le respondí a las 9 y ya no le llegó", relató uno de sus hijos en declaraciones televisivas.

Sin embargo, los familiares plantearon una inquietante hipótesis: dudan de que haya sido la propia docente quien redactó esas palabras. Uno de sus hermanos señaló que Nancy posee un patrón de escritura muy particular con signos de puntuación específicos y que cualquiera que haya visto sus chats anteriores pudo haber imitado su forma de redactar.

El hallazgo en la escuela y los allanamientos

Inicialmente, la ausencia de comunicación no generó alarma inmediata debido a las intensas lluvias y al anegamiento de los caminos rurales, situaciones que habitualmente obligan a los docentes de zona a permanecer aislados durante días.

Sin embargo, la alerta definitiva se activó el 14 de octubre. Al ingresar al establecimiento que se encontraba cerrado con llave, allegados y familiares encontraron pertenencias personales como un termo, una campera y ropa, pero su bolso personal y su teléfono celular no estaban en el lugar. La denuncia formal fue radicada el 15 de octubre por su hijo, Sebastián Medina.

Allanamientos e investigación judicial

La causa está a cargo del fiscal Javier Mosquera, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina. Durante los operativos y rastrillajes desplegados con drones, perros adiestrados y personal a caballo en zonas de montes y bañados, la Policía realizó allanamientos en Pueblo Libertador.

En dichos procedimientos se secuestraron cuchillos y prendas de vestir con manchas rojizas en la vivienda de un sospechoso. El material fue derivado al Instituto Médico Forense para peritajes genéticos, aunque los investigadores aclararon que el hallazgo no constituye por sí solo una prueba concluyente de delito.

La familia de Nancy descarta categóricamente que la docente se haya desorientado o perdido por sus propios medios y sostiene la hipótesis de que pudo haber sido engañada para abandonar el colegio. La búsqueda continúa intensamente en todo el territorio provincial.