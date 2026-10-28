La Iglesia Catedral prepara un fin de semana especial por el Día de Todos los Santos

La Iglesia Catedral de San Juan se alista para vivir un fin de semana de profunda renovación espiritual con una nutrida agenda de actividades pastorales y culturales. En el marco de la Fiesta de Todos los Santos (que se celebra el 1 de noviembre), la comunidad parroquial propone una atractiva agenda de actividades para toda la familia .

"Esta es una propuesta de fin de semana para celebrar, más allá de la acción litúrgica de las misas habituales, una propuesta catequística, pastoral, para vivir este fin de semana de Todos los Santos", dijo a DIARIO DE CUYO el Padre Andrés Riveros , desde la Catedral, en referencia a esta agenda que busca integrar la liturgia con expresiones artísticas.

Uno de los momentos más esperados por los jóvenes y seguidores de producciones religiosas será una proyección exclusiva del primer capítulo de la nueva temporada de The Chosen (Los Elegidos), serie cuya sexta entrega debutará el 15 de noviembre en Prime Video.

" Es una serie muy vista por mucha gente, que habla de la historia de Jesús y los apóstoles. Van a presentar la sexta temporada y nos han adelantado el primer episodio de esta temporada , así que es una buena excusa para tener esa noche del sábado un momento de encuentro, de conocer algo más de la vida de Jesús", señaló el sacerdote. " Fue una posibilidad que dio la productora para algunas iglesias , con algunos trámites mediante, pudiera pasarlo una vez en las comunidades; y eso nos da la posibilidad de compartir este adelanto", agregó.

La cita es en el salón de abajo de la Catedral, el sábado 31 de octubre a las 21:00 h , con entrada libre y gratuita, para compartir entre amigos y familia. "Traé tu corazón dispuesto para sumergirte en esta historia que está transformando vidas en todo el mundo", alientan desde la Catedral. ‍

Títeres y caracterizaciones

Las propuestas continuarán el domingo con la presencia de reconocidos artistas vinculados al Encuentro de Pastoral Artística (EPA). La reconocida titiritera y catequista Elena Santa Cruz ofrecerá una obra especial orientada a las familias.

La jornada dominical coronará sus actividades con una misa a las 20 horas, donde los más pequeños cobrarán protagonismo al asistir caracterizados de santos, reflejando el espíritu de la convocatoria.

"La motivación nuestra para realizar estas celebraciones del Día de Todos los Santos es poder dar gracias a Dios por la santidad y animarnos en nuestra vocación a ser santos. Eso es lo que nos mueve", dijo el Padre Riveros. Y agregó: "Ciertamente, ante tantas propuestas contrarias que vienen con esto de la fiesta de Halloween, no deja de ser una contrapropuesta, porque hoy la revolución que provoca la santidad, el vivir el amor, la donación de la vida, la fraternidad universal, es una revolución contracultural que viene a poner luz sobre estas fiestas que pocos valores, o nada, transmiten".

En memoria de los fieles difuntos

Dando continuidad a las celebraciones litúrgicas de comienzos de noviembre, la Catedral se preparará para honrar también la memoria de quienes ya partieron. El Día de los Fieles Difuntos, que se conmemora el 2 de noviembre y que, según expresó el Padre Riveros, posee "un arraigo muy hondo en la feligresía sanjuanina", también tendrá su agenda especial.

Durante este día, la Iglesia ofrecerá intenciones especiales en las misas programadas a las 9 y a las 20 horas, brindando además la posibilidad de obtener la indulgencia plenaria. Quienes se acerquen al templo también podrán visitar y rezar en el cinerario parroquial, un espacio de recogimiento destinado al descanso final de las cenizas.