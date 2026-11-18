Con el objetivo de optimizar los protocolos de emergencia y garantizar una respuesta rápida y eficaz ante situaciones de alto riesgo, la Secretaría de Seguridad formalizó un importante acuerdo de cooperación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que incluye capacitación conjunta para actuar bajo protocolos aeroportuarios.

Esta alianza estratégica tiene como eje central fortalecer las capacidades operativas y técnicas frente a posibles contingencias vinculadas con artefactos explosivos en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento.

La firma de este convenio establece un marco de actuación conjunta entre las fuerzas federales y provinciales, permitiendo articular recursos humanos y logísticos en una infraestructura considerada crítica para la conectividad y el movimiento turístico y comercial de la provincia.

Uno de los puntos centrales del documento rubricado habilita la intervención directa de la división especializada de la Policía de San Juan dentro del predio aeroportuario. A partir de esta disposición, los técnicos y especialistas en explosivos de la fuerza provincial quedarán a disposición para brindar apoyo y asistencia inmediata cada vez que la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo requiera.

De este modo, se suman el conocimiento, la experiencia territorial y el equipamiento de los efectivos locales a las tareas de prevención y neutralización de amenazas que desarrolla la PSA, logrando una cobertura integral ante cualquier eventualidad o alerta de seguridad que pudiera registrarse en la terminal aérea.

Trabajo articulado de la Secretaría de Seguridad

Más allá de la respuesta operativa ante emergencias, el acuerdo pone un fuerte énfasis en la profesionalización continua de los cuadros policiales. En ese sentido, el convenio contempla el desarrollo de instancias de capacitación específica destinadas a los efectivos de la Policía de San Juan.

El propósito de estas jornadas de instrucción es dotar al personal provincial de las herramientas teóricas y prácticas necesarias para desenvolverse en un entorno con normativas tan estrictas como el ámbito aeroportuario, asegurando que cada procedimiento se ajuste a los estándares nacionales e internacionales de seguridad aviacional.

Desde la cartera de Seguridad destacaron que la sinergia entre las distintas jurisdicciones resulta indispensable en la actualidad. El trabajo coordinado entre fuerzas, el intercambio fluido de conocimientos técnicos y la formación permanente se consolidan así como pilares fundamentales para robustecer la capacidad de respuesta del Estado y brindar mayores garantías de seguridad tanto a los pasajeros como a los trabajadores de la estación aérea sanjuanina.