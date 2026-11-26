Cátedras del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, de la UNSJ, darán un concierto solidario en el Centro Cultural Conte Grand.

Con el objetivo de unir el arte y compromiso social, el próximo jueves 10 de diciembre se llevará a cabo el concierto "Especial Disney", una propuesta musical y solidaria de la UNSJ a favor de CUVHONI. Será en el Centro Cultural Conte Grand (CCCG). La entrada consiste en la donación de juguetes o elementos recreativos para chicos.

El evento tiene como fin recaudar donaciones a total beneficio de CUVHONI (Cuerpo de Voluntarias de Pediatría del Hospital Público). Por este motivo, el acceso al espectáculo será mediante una entrada solidaria, solicitando al público colaborar con lápices, juguetes, sonajeros, juegos de mesa, cartas y demás elementos recreativos para niños y niñas.

La iniciativa es organizada de manera conjunta por la Cátedra Piano (del Profesorado y Licenciatura en Educación Musical) y la Cátedra Piano Complementario, pertenecientes a la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan. Asimismo, el espectáculo cuenta con la valiosa colaboración de las cátedras de Recursos Didácticos y Educación Musical II de la misma casa de estudios.

A través de un repertorio dedicado a las bandas sonoras y melodías más emblemáticas del universo Disney, estudiantes y docentes ofrecerán una velada pensada para disfrutar en familia, promoviendo a su vez la solidaridad y el acompañamiento a las infancias de la provincia.

Una ONG al servicio de los niños CUVHONI (Cuerpo de Voluntarios del Hospital Rawson) es una organización sin fines de lucro de San Juan que brinda contención afectiva y material a niños internados y a sus familias, principalmente en el Hospital Rawson (donde nació el 30 de septiembre de 1995) y con presencia también en el Hospital Marcial Quiroga.