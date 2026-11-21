La educación pública sanjuanina vuelve a posicionarse en la vidriera académica internacional. Natalí Solange Correa Rivero, una docente e investigadora de 33 años, nacida y criada en la Ciudad de San Juan, fue seleccionada entre más de 300 postulantes de todo el planeta para participar en el prestigioso congreso internacional WRAB 2026 (Writing Research Across Borders), organizado por la Universidad de Sídney, en Australia.

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Egresada de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) donde obtuvo los títulos de Profesora Universitaria en Inglés y Licenciada en Inglés y actual ayudante de cátedra en Inglés II en Ingeniería Mecánica de la Facultad de Ingeniería, Natalí no solo expondrá su tesis de grado ante la comunidad científica global. Además, fue convocada para integrar una selecta mesa de debate sobre escritura académica y decolonialidad junto a referentes de apenas 12 países y al reconocido catedrático internacional Suresh Canagarajah.

El vínculo de Natalí con la lengua anglosajona se remonta a su infancia en San Juan, cuando jugaba a repetir frente al televisor los diálogos de los dibujos animados de «Snoopy». Aquella curiosidad temprana se afianzó en las aulas del Colegio El Tránsito, donde aguardaba con entusiasmo cada jueves para asistir a sus clases de idioma extranjero.

A los 18 años decidió apostar por partida doble e ingresó en simultáneo al Profesorado y a la Licenciatura en Inglés en la UNSJ. En 2019 alcanzó su título docente y continuó el camino hacia la licenciatura, un trayecto en el que debió sortear la pandemia, problemas de salud y paros universitarios, hasta concretar la defensa de su tesis el 19 de marzo. "Rendir la tesis fue un alivio muy grande, era la llave para poder abrir mis horizontes", recuerda.

Su paso por la universidad pública tiene un fuerte significado personal y familiar: es la primera de su familia en alcanzar un título universitario, en un hogar donde ninguna de sus dos abuelas había podido superar la escuela primaria. Acompañada por el apoyo de sus padres y guiada académicamente por su directora de tesis, la profesora Cristina Laplagne quien había sido su docente cuando tenía 13 años en el Instituto ASIC, completó ambas carreras y hoy cursa la Maestría en Educación Inclusiva en la misma casa de estudios.

"Entre fórmulas y palabras": el aporte de su investigación

El trabajo que despertó el interés del comité evaluador en Australia lleva por título en español “Los procesos de escritura en inglés de los estudiantes de Ingeniería Electromecánica: una perspectiva sociocognitiva” (presentado en inglés como “Between Formulas and Words: Academic Writing Challenges and Metacognitive Strategies among Electromechanical Engineering Students”).

En su estudio, Correa Rivero abordó una problemática concreta dentro de la formación técnica: durante los primeros tres años, los estudiantes de Ingeniería concentran su carga horaria en materias como matemática, química, física y termodinámica, relegando las herramientas de expresión escrita. Al llegar a cuarto año y enfrentarse al desafío de redactar artículos científicos en inglés para publicaciones internacionales, surgen importantes barreras comunicacionales.

Frente a ese escenario, la investigación de la sanjuanina aportó estrategias fundamentadas en la metacognición, diseñadas para que los futuros ingenieros comprendan la estructura de los géneros académicos globales y puedan comunicar sus conocimientos científicos con rigor internacional.

La agenda en Sídney y el "orgullo sarmientino"

El cronograma oficial de la investigadora sanjuanina en territorio australiano comenzará el 29 de noviembre, jornada en la que participará de la mesa redonda sobre decolonialidad. Posteriormente, formará parte de cinco instancias de capacitación intensiva dictadas por especialistas mundiales en producción escrita, hasta llegar al punto culminante el 2 de diciembre, fecha en la que realizará la presentación individual de su tesis.

De cara al viaje, Natalí destacó el valor de representar a la provincia en un contexto estratégico para el desarrollo local: "Con orgullo sarmientino diría que tengo la posibilidad de llevar la educación sanjuanina a lugares de alto prestigio internacional, donde pueda contar lo que pasa en nuestra provincia y que sea reconocida mundialmente. San Juan actualmente es un polo para la minería, por ende los profesionales que vayan a trabajar allí deben estar acorde a los estándares internacionales".

Asimismo, subrayó que esta oportunidad supera cualquier expectativa inicial: "Simplemente la pensé como una tesis de licenciatura con el afán de luego poder aplicar a una maestría. Lo que menos se me ocurrió es que se iba a poder dar esta posibilidad internacional de llevar a la provincia tan lejos. Esta es una de mis primeras investigaciones, así que más que feliz y agradecida por la oportunidad al ser egresada de la universidad pública, que lo podamos llevar a un nivel tan alto".

Fuente: UNSJ - Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA)