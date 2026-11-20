La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), a través de la Secretaría de Bienestar Universitario (SECBIEN), lanzó oficialmente la convocatoria para la Escuela de Verano y la Escuela de Deporte Aventura correspondientes a la temporada 2026-2027. Como es habitual, la propuesta deportiva y recreativa tendrá como sede principal las instalaciones del Complejo Deportivo “El Palomar”.

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El esquema establecido por la organización contempla dos instancias diferenciadas para gestionar los lugares:

Socios/as: la plataforma web ya se encuentra habilitada y permanecerá abierta en forma exclusiva para este grupo hasta el 30 de noviembre.

No socios/as: la preinscripción se habilitará formalmente a partir del 1 de diciembre, aunque quedará sujeta al cupo remanente disponible tras la primera etapa.

El trámite inicial debe gestionarse íntegramente a través del portal institucional www.verano.bienestar.unsj.edu.ar, respetando la siguiente secuencia:

Ingreso y validación: acceder al sitio web e iniciar el trámite validando el DNI de un socio/a habilitado del grupo familiar, o bien seleccionando la opción correspondiente en caso de no ser socio.

Carga de participantes: completar una ficha digital individual por cada menor interesado/a, consignando sus datos personales (nombres, apellidos y número de documento).

Términos y condiciones: leer y aceptar de forma obligatoria las cláusulas sobre el tratamiento de datos personales y el Reglamento Interno de la institución para poder enviar la solicitud.

Código e impresión: al finalizar el envío virtual, el sistema emitirá un código de seguimiento (con formato EV). Es obligatorio guardar ese código e imprimir tanto la ficha completa en PDF como la constancia generada.

Validación médica y presentación presencial

Una vez concluida la etapa virtual, el adulto responsable deberá hacer completar y validar la ficha médica obligatoria con el/la médico/a del menor.

Con esa documentación lista, habrá que presentar de manera física la ficha firmada, el control médico correspondiente y las fotocopias requeridas en la Oficina de Deporte Federado, ubicada dentro del Complejo Deportivo “El Palomar”. El horario de atención presencial es de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 16 a 20 horas.

Confirmación de vacante, plazos de pago y consultas

Desde la administración del complejo aclararon que la preinscripción web no garantiza automáticamente la vacante. El lugar quedará confirmado recién cuando el personal administrativo verifique y apruebe toda la documentación física y se registre el pago correspondiente, siempre supeditado a la disponibilidad de cupos.

Tras la revisión documental, se entregará el cupón de pago. A partir de su generación, el titular contará con un plazo estricto de 72 horas hábiles para efectuar el abono.

Para despejar dudas o realizar consultas sobre el procedimiento, la Oficina de Deporte Federado habilitó una línea directa de WhatsApp al 2646629521.