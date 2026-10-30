Poné bicarbonato para que la cebolla rehogada se dore en la mitad de tiempo

Cocinar cebollas hasta que adquieran ese tono dorado dulce y transparente es la base aromática de rellenos de empanadas, tarta, tucos y guisos. Sin embargo, lograr que la cebolla se caramelice de forma natural a fuego lento requiere paciencia y entre 30 y 40 minutos de atención continua revolviendo la sartén. Si tenés poco tiempo para cocinar, existe una técnica química aceleradora utilizando bicarbonato de sodio que reduce el tiempo a menos de 10 minutos.
La Reacción de Maillard impulsada por el pH
El dorado de la cebolla se debe a la Reacción de Maillard (la interacción entre los azúcares naturales y las proteínas de la hortaliza). Esta reacción química se acelera drásticamente en ambientes alcalinos. Al agregar una pizca de bicarbonato de sodio a la sartén, elevás el pH de la preparación, provocando que los azúcares se caramelicen a una velocidad récord.
Paso a paso para dorar cebollas en minutos
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Rehogar la cebolla: picá las cebollas y colócalas en la sartén caliente con un hilo de aceite y una pizca de sal.
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Agregar el bicarbonato: cuando la cebolla comience a ponerse transparente (a los 2 minutos), agregá solo una pizca (la punta de un cuchillo) de bicarbonato de sodio.
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Revolver constantemente: verás que la cebolla empieza a soltar líquido y cambia de color a un dorado suave en cuestión de 3 a 5 minutos.
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No pasarse de rosca: usá una cantidad mínima de bicarbonato; excederse puede ablandar demasiado la textura de la cebolla o dejar un regusto alcalino.
Una solución perfecta para preparar rellenos de empanadas jugosos o cebollas para hamburguesas en un abrir y cerrar de ojos.