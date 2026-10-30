    • 30 de octubre de 2026 - 19:14

    Poné bicarbonato para que la cebolla rehogada se dore en la mitad de tiempo

    La caramelización de la cebolla suele llevar hasta 40 minutos, pero una reacción alcalina acelera el proceso.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Cocinar cebollas hasta que adquieran ese tono dorado dulce y transparente es la base aromática de rellenos de empanadas, tarta, tucos y guisos. Sin embargo, lograr que la cebolla se caramelice de forma natural a fuego lento requiere paciencia y entre 30 y 40 minutos de atención continua revolviendo la sartén. Si tenés poco tiempo para cocinar, existe una técnica química aceleradora utilizando bicarbonato de sodio que reduce el tiempo a menos de 10 minutos.

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    La Reacción de Maillard impulsada por el pH

    El dorado de la cebolla se debe a la Reacción de Maillard (la interacción entre los azúcares naturales y las proteínas de la hortaliza). Esta reacción química se acelera drásticamente en ambientes alcalinos. Al agregar una pizca de bicarbonato de sodio a la sartén, elevás el pH de la preparación, provocando que los azúcares se caramelicen a una velocidad récord.

    Paso a paso para dorar cebollas en minutos

    • Rehogar la cebolla: picá las cebollas y colócalas en la sartén caliente con un hilo de aceite y una pizca de sal.

    • Agregar el bicarbonato: cuando la cebolla comience a ponerse transparente (a los 2 minutos), agregá solo una pizca (la punta de un cuchillo) de bicarbonato de sodio.

    • Revolver constantemente: verás que la cebolla empieza a soltar líquido y cambia de color a un dorado suave en cuestión de 3 a 5 minutos.

    • No pasarse de rosca: usá una cantidad mínima de bicarbonato; excederse puede ablandar demasiado la textura de la cebolla o dejar un regusto alcalino.

    Una solución perfecta para preparar rellenos de empanadas jugosos o cebollas para hamburguesas en un abrir y cerrar de ojos.

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