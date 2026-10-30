Poné bicarbonato para que la cebolla rehogada se dore en la mitad de tiempo

La caramelización de la cebolla suele llevar hasta 40 minutos, pero una reacción alcalina acelera el proceso.

Cocinar cebollas hasta que adquieran ese tono dorado dulce y transparente es la base aromática de rellenos de empanadas, tarta, tucos y guisos. Sin embargo, lograr que la cebolla se caramelice de forma natural a fuego lento requiere paciencia y entre 30 y 40 minutos de atención continua revolviendo la sartén. Si tenés poco tiempo para cocinar, existe una técnica química aceleradora utilizando bicarbonato de sodio que reduce el tiempo a menos de 10 minutos.

La Reacción de Maillard impulsada por el pH El dorado de la cebolla se debe a la Reacción de Maillard (la interacción entre los azúcares naturales y las proteínas de la hortaliza). Esta reacción química se acelera drásticamente en ambientes alcalinos. Al agregar una pizca de bicarbonato de sodio a la sartén, elevás el pH de la preparación, provocando que los azúcares se caramelicen a una velocidad récord.