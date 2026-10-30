Conocé el truco del papel de cocina mojado para enfriar una lata de bebida en 5 minutos

Una ley básica de la termodinámica permite bajar la temperatura de tu cerveza o gaseosa al instante sin freezer.

Llegar a casa un día caluroso con ganas de tomar una gaseosa o cerveza helada y descubrir que todas las latas están a temperatura ambiente en la alacena es una frustración cotidiana. Meter la lata en el congelador o freezer común suele demorar entre 40 minutos y una hora para alcanzar una temperatura agradable. Existe un método casero basado en la evaporación rápida que logra enfriar cualquier lata o botella de aluminio en menos de 10 minutos.

La física del enfriamiento por evaporación El truco consiste en envolver por completo la lata con una hoja de papel absorbente de cocina, humedecer el papel bajo la canilla (sin romperlo) y colocar la lata envuelta dentro del freezer. Al evaporarse el agua del papel en el ambiente seco del congelador, absorbe la energía térmica de la lata de aluminio, extrayendo el calor del interior a una velocidad cuatro veces mayor que el aire frío solo.