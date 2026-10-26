El truco de la arcilla limpiadora que quita la savia y las manchas de la pintura

Al lavar el auto con detergente y esponja, es común notar que al pasar la mano seca sobre la chapa se siente una textura rasposa o rugosa. La savia de los árboles, la brea del asfalto, las deposiciones de aves y las partículas de hollín industrial se adhieren a la laca de la pintura y no salen con un lavado común. En el universo del detallado automotriz (detailing), existe una herramienta moldeable llamada "Clay Bar" o plastilina de descontaminación que remueve esas impurezas sin rayar.
Por qué el lavado común no remueve los contaminantes
Las partículas de alquitrán y micropolvo metálico penetran los poros de la capa de laca transparente. Si intentás frotar con fuerza usando trapos o esponjas duras, lo único que lograrás es marcar la pintura con las famosas "telarañas" o micro-rayones que se ven a la luz del sol. La arcilla limpiadora funciona atrapando esas partículas en su masa elástica mediante deslizamiento.
Guía paso a paso para descontaminar la pintura
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Lavar y secar el vehículo: el auto debe estar perfectamente limpio de tierra suelta antes de empezar.
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Usar lubricante: rociá la superficie de la chapa con un detallador rápido (quick detailer) o agua con unas gotas de champú para autos.
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Deslizar la arcilla: amasá la Clay Bar hasta dejarla plana y deslizala suavemente en líneas rectas sobre la chapa húmeda sin ejercer presión.
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Retirar residuos: secá la zona con un paño de microfibra limpio. Sentirás que la pintura queda suave como el vidrio.
Realizar este procedimiento una vez al año antes de encerar prolonga la vida útil de la pintura y resalta el brillo original del vehículo.