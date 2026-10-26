El truco de la arcilla limpiadora que quita la savia y las manchas de la pintura

Al lavar el auto con detergente y esponja, es común notar que al pasar la mano seca sobre la chapa se siente una textura rasposa o rugosa. La savia de los árboles, la brea del asfalto, las deposiciones de aves y las partículas de hollín industrial se adhieren a la laca de la pintura y no salen con un lavado común. En el universo del detallado automotriz (detailing), existe una herramienta moldeable llamada "Clay Bar" o plastilina de descontaminación que remueve esas impurezas sin rayar.