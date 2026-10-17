Rivadavia: el truco reúne a distintas generaciones en un torneo inolvidable

El municipio de Rivadavia organizó el primer campeonato de truco para abuelos, padres, hijos y nietos.

Rivadavia se prepara para vivir un evento sin precedentes que promete emocionar a vecinos de todas las edades. Con el objetivo de rescatar los valores de la camaradería, el respeto y el intercambio generacional, se ha lanzado oficialmente la convocatoria para “Truco entre generaciones”, un campeonato departamental de truco pensado exclusivamente para parejas integradas por familiares de distintas edades.

Esta iniciativa busca mucho más que coronar a una pareja campeona: propone recuperar alrededor de una mesa, cartas y señas, esos espacios de diálogo y complicidad que muchas veces el vértigo de la vida moderna posterga.

Encuentros que trascienden el juego Lejos de ser un simple torneo competitivo, el certamen se plantea como una excusa perfecta para tender puentes entre abuelos, padres, hijos y nietos. La propuesta invita a los participantes a compartir no sólo estrategias de envido y retruco, sino también historias de vida, anécdotas familiares y vivencias que fortalecen los vínculos afectivos más profundos.

Desde la organización destacan que el truco es mucho más que un juego de naipes tradicional en la cultura argentina; es un ritual social que se transmite de generación en generación. Sentarse a jugar es, en definitiva, una forma de mantener vivas nuestras tradiciones más arraigadas, permitiendo que los más jóvenes aprendan de la experiencia de los mayores, mientras que estos últimos se contagian de la energía y el entusiasmo de las nuevas camadas.

Detalles del campeonato en Rivadavia Bajo esta premisa integradora, el campeonato ha sido diagramado para garantizar la participación de toda la comunidad. El torneo constará de diversas etapas clasificatorias que se desarrollarán en diferentes espacios locales del departamento, permitiendo que cada rincón de Rivadavia tenga su representación.