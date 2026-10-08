Éxito ambiental y comunitario en Rivadavia: en sólo tres horas se recolectaron 240 kilos de reciclables

La concientización ambiental sumó una participación comunitaria exitosa en el departamento Rivadavia . Durante una intensa jornada de tres horas desarrollada en el Parque de Rivadavia, el municipio logró recolectar un total de 240 kilogramos de residuos reciclables , gracias a una masiva respuesta de los vecinos que se acercaron al pasep para sumarse al programa de Ecocanje.

Rivadavia realiza un operativo especial de salud animal y jornada de Ecocanje en el Parque Municipal

La actividad, pensada bajo la premisa de fomentar el compromiso de la ciudadanía con el cuidado del medioambiente y el mantenimiento de espacios públicos más limpios, saludables y sustentables, combinó acciones de sustentabilidad urbana con salud animal.

Los vecinos hicieron fila para entregar plástico, cartón y latas a cambio de plantines, suculentas, árboles y compost.

El punto central del encuentro fue el estand de Ecocanje , donde desde temprano se observaron largas filas de vecinos cargados con materiales limpios y secos. Para participar, la consigna era sencilla pero significativa: acercar al menos 20 productos reciclables (latas de aluminio, cartones, papeles y plásticos en condiciones de reutilización) a cambio de un incentivo ecológico.

Como recompensa por su compromiso ambiental, quienes llevaron sus reciclables pudieron elegir entre plantines de estación, plantas suculentas, ejemplares de árboles y bolsas de compost para sus jardines. En total, la suma de voluntades permitió retirar del circuito de residuos tradicionales casi un cuarto de tonelada de materiales que ahora ingresarán a cadenas de reciclaje y valorización.

Mascotas sanas y comunidad comprometida en Rivadavia

Paralelamente al centro de acopio de reciclables, la jornada incluyó un importante operativo de salud animal y tenencia responsable. Un equipo de profesionales veterinarios brindó servicios totalmente gratuitos de esterilización, chipeo, colocación de pipetasy desparasitación para perros y gatos.

Además de la atención clínica primaria para las mascotas, se dictaron talleres breves y charlas informativas destinadas a concientizar a los dueños sobre la importancia del cuidado ético y sanitario de los animales de compañía, el control poblacional y la convivencia urbana.

Cada acción suma

Desde la organización destacaron la gran receptividad de la comunidad y enfatizaron que iniciativas integrales como esta demuestran que la ciudadanía está dispuesta a involucrarse activamente cuando se brindan los canales adecuados.

"Cada acción cuenta para construir una comunidad más limpia y comprometida con el ambiente", remarcaron desde el municipio, al tiempo que confirmaron que continuarán impulsando este tipo de intervenciones itinerantes en distintos puntos del departamento para promover hábitos sustentables y cuidar la salud pública de los rivadavienses.