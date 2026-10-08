Éxito ambiental y comunitario en Rivadavia: en sólo tres horas se recolectaron 240 kilos de reciclables

La concientización ambiental sumó una participación comunitaria exitosa en el departamento Rivadavia. Durante una intensa jornada de tres horas desarrollada en el Parque de Rivadavia, el municipio logró recolectar un total de 240 kilogramos de residuos reciclables, gracias a una masiva respuesta de los vecinos que se acercaron al pasep para sumarse al programa de Ecocanje.
La actividad, pensada bajo la premisa de fomentar el compromiso de la ciudadanía con el cuidado del medioambiente y el mantenimiento de espacios públicos más limpios, saludables y sustentables, combinó acciones de sustentabilidad urbana con salud animal.
Los vecinos hicieron fila para entregar plástico, cartón y latas a cambio de plantines, suculentas, árboles y compost.
Una convocatoria multitudinaria por el planeta
El punto central del encuentro fue el estand de Ecocanje, donde desde temprano se observaron largas filas de vecinos cargados con materiales limpios y secos. Para participar, la consigna era sencilla pero significativa: acercar al menos 20 productos reciclables (latas de aluminio, cartones, papeles y plásticos en condiciones de reutilización) a cambio de un incentivo ecológico.
Como recompensa por su compromiso ambiental, quienes llevaron sus reciclables pudieron elegir entre plantines de estación, plantas suculentas, ejemplares de árboles y bolsas de compost para sus jardines. En total, la suma de voluntades permitió retirar del circuito de residuos tradicionales casi un cuarto de tonelada de materiales que ahora ingresarán a cadenas de reciclaje y valorización.
Mascotas sanas y comunidad comprometida en Rivadavia
Paralelamente al centro de acopio de reciclables, la jornada incluyó un importante operativo de salud animal y tenencia responsable. Un equipo de profesionales veterinarios brindó servicios totalmente gratuitos de esterilización, chipeo, colocación de pipetasy desparasitación para perros y gatos.
Además de la atención clínica primaria para las mascotas, se dictaron talleres breves y charlas informativas destinadas a concientizar a los dueños sobre la importancia del cuidado ético y sanitario de los animales de compañía, el control poblacional y la convivencia urbana.
Cada acción suma
Desde la organización destacaron la gran receptividad de la comunidad y enfatizaron que iniciativas integrales como esta demuestran que la ciudadanía está dispuesta a involucrarse activamente cuando se brindan los canales adecuados.
"Cada acción cuenta para construir una comunidad más limpia y comprometida con el ambiente", remarcaron desde el municipio, al tiempo que confirmaron que continuarán impulsando este tipo de intervenciones itinerantes en distintos puntos del departamento para promover hábitos sustentables y cuidar la salud pública de los rivadavienses.