Intentaron acuchillar a un chofer de la Red Tulum para robarle el celular

Un chofer de la RedTulum fue amenazado con armas blancas en La Bebida, Rivadavia , luego de intentar recuperar su teléfono celular, que presuntamente le había arrebatado un hombre .

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El sospechoso, de 47 años, fue detenido por efectivos policiales después de ingresar a una vivienda y salir con un cuchillo y un machete .

El hecho ocurrió en la intersección de calle Atencio y Morón, donde personal del Comando Oeste fue comisionado por el sistema de monitoreo ante una alerta por un hombre que intentaba agredir con un arma blanca al conductor de un colectivo detenido.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron que el sospechoso ingresaba a un domicilio. El chofer, que conducía una unidad de la línea TEO 1, de la empresa UTE La Positiva S.A., lo señaló como el presunto agresor.

De acuerdo con el relato del conductor, el hombre le había quitado el celular y, cuando intentó recuperarlo, ambos comenzaron a forcejear . En ese momento, el sospechoso ingresó a la vivienda y luego salió con un cuchillo y un machete , con los que lo habría amenazado de muerte e intentado atacar.

Ante esa situación, el chofer retrocedió hasta quedar debajo de un domo del CISEM y logró resguardarse dentro del colectivo.

Los efectivos ingresaron al domicilio y aprehendieron a Valdez Flores, de 47 años, domiciliado en el Lote Hogar 3, quien tenía en sus manos un cuchillo tipo Tramontina. Durante el procedimiento, el hombre provocó una herida superficial en la pierna izquierda de uno de los policías.

Una vez reducido, fue trasladado en un móvil policial. En el caso intervino la UFI Flagrancia y se hizo presente un ayudante fiscal, quien impartió las directivas correspondientes para avanzar con las actuaciones judiciales.