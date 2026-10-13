Rivadavia intensifica obras de prevención de inundaciones: el despliegue de maquinaria llegó a La Bebida

Con una firme decisión de proteger a los vecinos y anticiparse a las inclemencias climáticas, el municipio de Rivadavia ha intensificado los operativos de infraestructura y limpieza en diversos puntos estratégicos del departamento, Con las obras se busca prevenir inundaciones y como objetivo principal.

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Esta iniciativa busca mitigar las posibles consecuencias del fenómeno meteorológico de El Niño , centrando los esfuerzos principalmente en la prevención de anegamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

En el marco de este plan de contingencia, el operativo y el despliegue de maquinaria pesada arribaron a la localidad de La Bebida , donde se ejecutan tareas fundamentales para mejorar de manera directa la capacidad de drenaje pluvial.

El despliegue municipal comprende un conjunto de intervenciones técnicas orientadas a canalizar el caudal de agua de forma rápida y segura:

"Buscamos llegar antes de que comiencen las lluvias fuertes. Cada derivador y cada metro de acequia limpio significan tranquilidad para las familias de La Bebida", dijeron desde el municipio.

Sectores prioritarios de intervención en Rivadavia

En esta primera etapa en La Bebida, el foco de concentración de los equipos y maquinarias se encuentra delimitado en:

Barrio Conjunto 5: un sector prioritario donde se realiza la mejora de acequias interurbanas.

un sector prioritario donde se realiza la mejora de acequias interurbanas. Zona Sur de Av. Ignacio de la Roza: trabajos intensivos de excavación y canalización desde la avenida hacia el sur, orientados a proteger las viviendas particulares y garantizar la transitabilidad de las calles.

Inversión y recursos 100% municipales

Un aspecto a destacar de este operativo es que la totalidad de las obras se lleva a cabo con mano de obra, equipos viales y fondos exclusivamente municipales.

Gracias a la optimización de los recursos propios, el municipio revalida su compromiso de respuesta rápida ante las emergencias climáticas, garantizando una mejor calidad de vida y mayor seguridad para toda la comunidad de Rivadavia.