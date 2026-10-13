    • 13 de octubre de 2026 - 12:24

    Revelaron detalles del brutal robo que sufrió un biker sanjuanino en su casa de Rivadavia

    La fiscal Salica confirmó que fueron tres los delincuentes que irrumpieron en la casa de Carlos “Pollo” Comastri, lo golpearon con una barreta y exigieron 500.000 dólares.

    Fiscal Claudia Salica.

    Fiscal Claudia Salica.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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    El episodio ocurrió en las últimas horas del domingo, cuando el hombre, de apellido Comastri, cenaba con sus padres, dos adultos mayores. Según relató la fiscal, la puerta delantera, que da a la vereda, estaba entreabierta, y los asaltantes aprovecharon esa situación para entrar por la fuerza.

    Comastri notó la presencia de los extraños y trató de cerrar la puerta, pero los delincuentes lo agredieron, al parecer con una barreta de hierro. Después exhibieron un arma de fuego, lo ataron e intimidaron a sus padres, a quienes, por fortuna, no lesionaron.

    Los ladrones exigían USD 500.000, una suma que la familia no tenía: los padres son jubilados y tienen un kiosco pequeño en el que no manejan efectivo. Para la fiscal, eso muestra que el pedido fue más una cuestión azarosa que algo concreto, y que llama la atención que reclamaran un dinero que nunca existió. Finalmente se llevaron pocas cosas: bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos y $120.000.

    Salica precisó que los autores actuaron con el rostro cubierto, con pasamontañas o capuchas, y que serían tres personas. Además, la Fiscalía maneja datos que indicarían que participaron en otro hecho en las inmediaciones días antes, aunque sin el mismo nivel de violencia, pero con similitudes en el modo de actuar.

    Hasta el momento no hay identificados. La investigación está a cargo de la Brigada Oeste, bajo la dirección del subcomisario Ríos, con la colaboración de la Brigada Central. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de particulares y las del CISEM instaladas en la zona.

    Sobre el estado de salud de la víctima, la fiscal informó que Comastri recibió el alta este lunes, cerca de las 11 de la mañana. Su vida no corre riesgo y está fuera de peligro, aunque deberá continuar con controles neurológicos.

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