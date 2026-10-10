    • 10 de octubre de 2026 - 19:56

    Frustraron un robo en una escuela de Albardón: un detenido y dos menores demorados

    Delincuentes sustrajeron parlantes y ventiladores de la escuela Vicecomodoro Marambio. La Policía los atrapó en el barrio Luján cuando intentaban vender los artefactos a un vecino por 130 mil pesos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En rápido despliegue policial permitió desbaratar un robo perpetrado en el interior de la escuela Vicecomodoro Marambio, ubicada sobre calle Lozano, en el departamento Albardón. El operativo finalizó con un mayor de edad detenido, un menor aprehendido y las pertenencias del establecimiento escolar recuperadas.

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    El hecho se desencadenó tras una alerta emitida por el CISEM 911, que movilizó a los efectivos de la Comisaría 18°. Un agente que realizaba servicio adicional en el edificio escolar advirtió el momento en que dos delincuentes traspasaban elementos robados a través de las rejas del sector JINZ N° 33 para luego darse a la fuga por los fondos del predio.

    Atrapados intentando vender lo robado

    Con los datos aportados, las patrullas policiales iniciaron intensas recorridas por las inmediaciones. Minutos más tarde, en el Barrio Luján, los uniformados lograron interceptar a dos sospechosos que acababan de ofrecerle a un vecino una torre de sonido por la suma de 130 mil pesos.

    Los aprehendidos fueron identificados como Ramírez, de 18 años, y un joven de 16 años. Tras la intervención policial, se hizo presente la madre del menor, quien entregó de manera voluntaria los elementos sustraídos que habían sido escondidos en su domicilio:

    • Una torre de sonido marca Philco.
    • Dos ventiladores de pared.
    • Una pava eléctrica.

    En la causa tomó intervención la UFI Flagrancia, imputando el delito de encubrimiento. Además de Ramírez y el adolescente de 16 años, las autoridades policiales demoraron a un tercer sujeto por intentar entorpecer el procedimiento durante el arresto.

    Todos los elementos recuperados fueron restituidos a las autoridades de la institución educativa albardonera.

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