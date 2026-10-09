Una joven denunció el robo de su moto en Trinidad y ofrece recompensa para recuperarla: "Estoy desesperada"

Se trata de una moto marca Keller 110 roja, robada en el barrio Bardiani. La joven explicó que la utiliza para hacer delivery y trasladarse a sus trabajos.

Una joven llamada Talia denunció que le robaron la moto de la puerta de su casa, en el barrio Bardiani, en Capital. Se trata de una Keller Full 110 cc, de color rojo, con detalles en negro y pegatinas. Ahora, pide colaboración para encontrarla y ofrece una recompensa a quien pueda aportar información que ayude a recuperarla.

La joven explicó que había dejado la moto en la puerta de su casa, precisamente en los departamentos ubicados sobre calle General Acha, el jueves alrededor de las 17. Para ella el rodado es fundamental para su rutina laboral, ya que lo utiliza tanto para realizar envíos como para trasladarse a otro trabajo que queda lejos de su casa. La situación también afecta a su pareja, que depende del mismo medio de transporte para cumplir con sus obligaciones.

“Soy delivery, hago envíos y voy a mi otro trabajo, que es retirado, en ella. También a mi pareja, que los dos trabajamos lejos, nos quitaron nuestra herramienta y único sustento. Estamos desesperados”, expresó Talia al pedir ayuda para recuperar la moto.

Ante la situación, la joven solicitó que cualquier persona que tenga datos sobre el rodado o haya visto algo sospechoso se comunique con ella. Además, ofrece una recompensa para quien aporte información que permita dar con el vehículo.