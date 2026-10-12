    • 12 de octubre de 2026 - 11:49

    Un biker sanjuanino pelea por su vida luego de que le fracturaran el cráneo durante un robo en su vivienda

    Carlos "Pollo" Comastri, destacado ciclista y entrenador sanjuanino, se encuentra internado en terapia intensiva tras sufrir una fractura de cráneo durante un violento asalto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La preocupación crece en San Juan por el estado de salud de Carlos “Pollo” Comastri, reconocido biker y entrenador, quien permanece internado en terapia intensiva del Sanatorio San Juan tras sufrir un violento ataque durante un asalto en su vivienda de Rivadavia. Según publicaciones difundidas en las redes sociales, el deportista sufrió una fractura de cráneo y otras heridas durante el episodio, en el que también fueron abordados sus padres jubilados.

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    La noticia generó conmoción entre quienes conocen a Comastri, tanto por su trayectoria vinculada al ciclismo como por la violencia que describieron allegados al compartir el caso. A través de las redes sociales, familiares, amigos y miembros de la comunidad deportiva comenzaron a expresar su preocupación y a pedir por su pronta recuperación.

    El ataque ocurrió en el domicilio de la familia, en Rivadavia, donde los delincuentes habrían abordado al biker y a sus padres. De acuerdo con el mensaje que circuló públicamente, los agresores actuaron con violencia incluso después de concretar el robo. Por el momento, la información difundida no precisa cuándo ocurrió el hecho ni si hay personas detenidas por el caso.

    Pedidos de justicia y mensajes de apoyo

    La situación de Comastri motivó una serie de mensajes de solidaridad en las redes sociales. Entre ellos, se destacó un pedido para acompañarlo con oraciones y desear su recuperación, mientras se reclamó que el episodio no quede impune.

    “Espero que se haga Justicia y que Carlitos pueda superar este lamentable momento”, expresaron en una de las publicaciones compartidas por personas cercanas al reconocido biker.

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