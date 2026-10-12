Robó un celular, atacó a la víctima con una tijera y tras una persecución terminó detenido en la Ruta 40

Durante la huida, el ladrón intentó agredirlo con una punta metálica, pero la policía logró aprehenderlo a los pocos metros.

Robó un celular, atacó a la víctima con una tijera y terminó detenido en la Ruta 40

Un tenso episodio de inseguridad y violencia urbana se registró en las últimas horas en el departamento Capital, luego de que un joven fuera víctima del robo de su teléfono celular en el interior de su vivienda y decidiera salir en persecución del delincuente por varias calles de la zona.

El hecho se desencadenó cuando un joven de 19 años fue abordado en su casa por un sujeto que le sustrajo el dispositivo móvil para inmediatamente darse a la fuga. Sin dudarlo, la víctima inició una intensa corrida tras el sospechoso, siguiendo una trayectoria que se extendió por calle Correa hasta Caseros, continuando por Corrientes hasta llegar a la intersección con la Ruta Nacional 40.

Al alcanzar esa arteria principal, ambos involucrados se trenzaron en un fuerte forcejeo. En ese momento, el asaltante extrajo entre sus prendas un objeto punzante y comenzó a arrojarle puntazos al joven, buscando amedrentarlo para consolidar el escape. Pese a la agresividad del ataque, la víctima afortunadamente resultó ilesa. Tras el enfrentamiento, el delincuente arrojó el teléfono celular al suelo y continuó escapando a pie con dirección hacia el sur por la mencionada ruta.

Alerta mediante, efectivos policiales a bordo de las movilidades H-1, H-4 y H-3 —integradas por los cabos Julio Aballay y Mauro Vallejo, junto al cabo Matías Tejada— fueron comisionados al cruce de Corrientes y Güemes tras el reporte de una gresca en la vía pública. Los uniformados desplegaron un rápido patrullaje en el perímetro que permitió interceptar y reducir al sospechoso a los pocos metros.

Durante el palpado de urgencia realizado sobre el aprehendido, el personal policial halló e incautó una punta de tijera que el sujeto llevaba escondida entre sus ropas, la cual habría sido utilizada para amenazar y agredir a la víctima durante el forcejeo.