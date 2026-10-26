El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo

Usar de forma correcta esta función del aire acondicionado ahorra combustible, enfría más rápido y evita accidentes por empañamiento.

Todos los tableros de instrumentos cuentan con un botón que muestra el dibujo de la silueta de un auto con una flecha curvada en su interior. A pesar de estar a la vista, gran parte de los conductores no sabe exactamente para qué sirve o lo deja activado permanentemente por error. Saber cuándo activar y cuándo apagar la recirculación de aire modifica drásticamente el confort térmico en el habitáculo y el consumo del vehículo.

Cómo funciona la recirculación de aire Cuando el botón está encendido, el sistema de climatización cierra la toma de aire del exterior y toma el aire que ya está dentro del habitáculo para hacerlo pasar de nuevo por los filtros y el radiador de frío. Esto permite que el aire acondicionado enfrie el interior en la mitad de tiempo y con menor esfuerzo del compresor, reduciendo el consumo de combustible en días calurosos.