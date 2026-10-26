El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo

Todos los tableros de instrumentos cuentan con un botón que muestra el dibujo de la silueta de un auto con una flecha curvada en su interior. A pesar de estar a la vista, gran parte de los conductores no sabe exactamente para qué sirve o lo deja activado permanentemente por error. Saber cuándo activar y cuándo apagar la recirculación de aire modifica drásticamente el confort térmico en el habitáculo y el consumo del vehículo.
Cómo funciona la recirculación de aire
Cuando el botón está encendido, el sistema de climatización cierra la toma de aire del exterior y toma el aire que ya está dentro del habitáculo para hacerlo pasar de nuevo por los filtros y el radiador de frío. Esto permite que el aire acondicionado enfrie el interior en la mitad de tiempo y con menor esfuerzo del compresor, reduciendo el consumo de combustible en días calurosos.
Cuándo encenderlo y cuándo apagarlo de inmediato
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CUÁNDO ENCENDERLO: en verano al subir al auto caluroso (tras ventilar unos segundos), al circular por caminos de tierra para que no entre polvo, o en embotellamientos para evitar respirar los gases de escape de otros vehículos.
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CUÁNDO APAGARLO: en días fríos o lluviosos. Si dejás la recirculación encendida en invierno, la humedad de la respiración de los ocupantes se acumulará dentro del habitáculo, empañando los cristales por completo en minutos y reduciendo la visibilidad.
Además, no se recomienda dejarlo activado en viajes largos de ruta por más de 45 minutos, ya que el aire interior pierde oxígeno y puede causar somnolencia al conductor.