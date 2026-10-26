    • 26 de octubre de 2026 - 12:05

    El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo

    Usar de forma correcta esta función del aire acondicionado ahorra combustible, enfría más rápido y evita accidentes por empañamiento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todos los tableros de instrumentos cuentan con un botón que muestra el dibujo de la silueta de un auto con una flecha curvada en su interior. A pesar de estar a la vista, gran parte de los conductores no sabe exactamente para qué sirve o lo deja activado permanentemente por error. Saber cuándo activar y cuándo apagar la recirculación de aire modifica drásticamente el confort térmico en el habitáculo y el consumo del vehículo.

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    Cómo funciona la recirculación de aire

    Cuando el botón está encendido, el sistema de climatización cierra la toma de aire del exterior y toma el aire que ya está dentro del habitáculo para hacerlo pasar de nuevo por los filtros y el radiador de frío. Esto permite que el aire acondicionado enfrie el interior en la mitad de tiempo y con menor esfuerzo del compresor, reduciendo el consumo de combustible en días calurosos.

    Cuándo encenderlo y cuándo apagarlo de inmediato

    • CUÁNDO ENCENDERLO: en verano al subir al auto caluroso (tras ventilar unos segundos), al circular por caminos de tierra para que no entre polvo, o en embotellamientos para evitar respirar los gases de escape de otros vehículos.

    • CUÁNDO APAGARLO: en días fríos o lluviosos. Si dejás la recirculación encendida en invierno, la humedad de la respiración de los ocupantes se acumulará dentro del habitáculo, empañando los cristales por completo en minutos y reduciendo la visibilidad.

    Además, no se recomienda dejarlo activado en viajes largos de ruta por más de 45 minutos, ya que el aire interior pierde oxígeno y puede causar somnolencia al conductor.

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