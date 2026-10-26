Por qué recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presión

Limpiar el compartimento del motor de forma inadecuada puede dañar la computadora central y sensores electrónicos costosos en segundos.

Ver el motor lleno de tierra, grasa y hollín acumulado genera la tentación automática de llevar el auto a un lavadero y aplicar un chorro directo de agua a alta presión. Aunque un motor limpio parece sinónimo de un vehículo bien mantenido, los mecánicos y especialistas en electrónica automotriz advierten que este hábito puede convertirse en una verdadera pesadilla. En los autos modernos, el agua a presión es el enemigo mortal de los sistemas electrónicos.

El peligro de los conectores y la unidad de control (ECU) A diferencia de los modelos antiguos con mecánica carburada, los vehículos actuales están repletos de sensores, fichas electrónicas, bobinas de encendido y la ECU (computadora central). Si bien estos componentes vienen con sellos de goma para resistir salpicaduras del camino, la presión extrema del agua logra filtrar humedad dentro de los conectores, provocando cortocircuitos, sulfatación de pines y fallas en la inyección.