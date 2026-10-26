Por qué recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presión

Ver el motor lleno de tierra, grasa y hollín acumulado genera la tentación automática de llevar el auto a un lavadero y aplicar un chorro directo de agua a alta presión. Aunque un motor limpio parece sinónimo de un vehículo bien mantenido, los mecánicos y especialistas en electrónica automotriz advierten que este hábito puede convertirse en una verdadera pesadilla. En los autos modernos, el agua a presión es el enemigo mortal de los sistemas electrónicos.
El peligro de los conectores y la unidad de control (ECU)
A diferencia de los modelos antiguos con mecánica carburada, los vehículos actuales están repletos de sensores, fichas electrónicas, bobinas de encendido y la ECU (computadora central). Si bien estos componentes vienen con sellos de goma para resistir salpicaduras del camino, la presión extrema del agua logra filtrar humedad dentro de los conectores, provocando cortocircuitos, sulfatación de pines y fallas en la inyección.
Cómo limpiar el motor de forma segura y sin riesgos
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Trabajar con el motor frío: jamás apliques productos ni paños con el motor caliente para evitar choques térmicos en la tapa de cilindros.
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Proteger partes sensibles: cubrí con bolsas plásticas la batería, el alternador, la fusilera y la entrada del filtro de aire.
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Limpieza en seco y pincel: utilizá un pincel de cerdas suaves y un desengrasante biodegradable específico para motores.
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Retirar con paño húmedo: pasá un trapo de microfibra apenas humedecido en agua para retirar los residuos de suciedad y desengrasante.
Con este método tradicional mantendrás la estética del vano motor Impecable sin arriesgar el funcionamiento de la electrónica de tu vehículo.