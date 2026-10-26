    • 26 de octubre de 2026 - 11:04

    Por qué recomiendan no lavar nunca el motor del auto con agua a presión

    Limpiar el compartimento del motor de forma inadecuada puede dañar la computadora central y sensores electrónicos costosos en segundos.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Ver el motor lleno de tierra, grasa y hollín acumulado genera la tentación automática de llevar el auto a un lavadero y aplicar un chorro directo de agua a alta presión. Aunque un motor limpio parece sinónimo de un vehículo bien mantenido, los mecánicos y especialistas en electrónica automotriz advierten que este hábito puede convertirse en una verdadera pesadilla. En los autos modernos, el agua a presión es el enemigo mortal de los sistemas electrónicos.

    Leé además

    el boton de recirculacion de aire del auto: cuando apretarlo y cuando apagarlo

    El botón de recirculación de aire del auto: cuándo apretarlo y cuándo apagarlo
    violentisimo choque a metros del partidor san emiliano: un auto termino incrustado contra un arbol

    Violentísimo choque a metros del Partidor San Emiliano: un auto terminó incrustado contra un árbol

    El peligro de los conectores y la unidad de control (ECU)

    A diferencia de los modelos antiguos con mecánica carburada, los vehículos actuales están repletos de sensores, fichas electrónicas, bobinas de encendido y la ECU (computadora central). Si bien estos componentes vienen con sellos de goma para resistir salpicaduras del camino, la presión extrema del agua logra filtrar humedad dentro de los conectores, provocando cortocircuitos, sulfatación de pines y fallas en la inyección.

    Cómo limpiar el motor de forma segura y sin riesgos

    • Trabajar con el motor frío: jamás apliques productos ni paños con el motor caliente para evitar choques térmicos en la tapa de cilindros.

    • Proteger partes sensibles: cubrí con bolsas plásticas la batería, el alternador, la fusilera y la entrada del filtro de aire.

    • Limpieza en seco y pincel: utilizá un pincel de cerdas suaves y un desengrasante biodegradable específico para motores.

    • Retirar con paño húmedo: pasá un trapo de microfibra apenas humedecido en agua para retirar los residuos de suciedad y desengrasante.

    Con este método tradicional mantendrás la estética del vano motor Impecable sin arriesgar el funcionamiento de la electrónica de tu vehículo.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    el boton secreto de google maps para saber donde estacionaste el auto

    El botón secreto de Google Maps para saber dónde estacionaste el auto

    el repelente casero con vinagre para evitar que los perros y gatos orinen en las ruedas del auto

    El repelente casero con vinagre para evitar que los perros y gatos orinen en las ruedas del auto

    dos motochorros balearon por la espalda a un jubilado de 72 anos para robarle el auto

    Dos motochorros balearon por la espalda a un jubilado de 72 años para robarle el auto

    dia de los muertos 2026: fechas, que significa cada dia y como armar un altar para recordar a los tuyos

    Día de los Muertos 2026: fechas, qué significa cada día y cómo armar un altar para recordar a los tuyos

    Por Redacción Diario de Cuyo