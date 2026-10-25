Se burlaban de él por limpiar un río lleno de basura en India, pero se hizo viral y lo convocó una ONG europea

Surendra Singh Choudhary, un estudiante de 21 años, empezó a recoger residuos del río Ajnar con sus propias manos. Sus videos recorrieron las redes y llamaron la atención del fundador de The Ocean Cleanup.

Surendra Singh Choudhary, un estudiante de 21 años conocido en redes como Bittu Tabahi, pasó de ser blanco de burlas a recibir una propuesta de trabajo desde Europa. Vive en Biaora, en el distrito de Rajgarh, estado de Madhya Pradesh, y cursa el segundo año de una carrera de Ciencias.

Todo comenzó el 26 de enero de 2026, cuando decidió limpiar el río Ajnar al ver que las autoridades no daban una solución. El cauce estaba cubierto de botellas, bolsas, algas y lodo, y el problema se notaba sobre todo cerca de un templo local. Al principio lo acompañaron algunos amigos, pero con el tiempo hizo gran parte de la tarea en soledad.

Las reacciones no fueron amables. Algunas personas lo trataron de loco y otras le pidieron, con ironía, que también limpiara las alcantarillas de sus casas. Sin dinero para fabricar una máquina, él y sus colaboradores trabajaron a mano y gastaron unas 30.000 rupias indias en herramientas, materiales y recipientes. Según el relato, sacaron toneladas de basura y vegetación. El joven no sabía nadar y, durante los meses de trabajo, sufrió irritaciones en la piel, infecciones y encuentros con serpientes.

El giro llegó cuando empezó a publicar fotos y videos del antes y el después en Instagram. Las imágenes se viralizaron y sumaron elogios de figuras como el empresario Anand Mahindra y el exjugador de críquet Kevin Pietersen. Después apareció Boyan Slat, fundador y director ejecutivo de The Ocean Cleanup, organización con sede en Países Bajos, que lo invitó públicamente a trabajar con ellos. Días más tarde lo llamó, se interesó por su labor y le pidió datos personales.

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