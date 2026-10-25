Día de los Muertos 2026: fechas, qué significa cada día y cómo armar un altar para recordar a los tuyos

Las tradiciones mexicanas comienzan el 27 de octubre y culminan el 1 y 2 de noviembre, con un homenaje distinto para cada jornada y un ritual simple que se puede hacer en casa.

El Día de los Muertos es una de las celebraciones más representativas de México y mezcla costumbres indígenas con elementos del calendario católico. Aunque sus jornadas centrales son el 1 y el 2 de noviembre, las prácticas se extienden desde el 27 de octubre, y las fechas pueden cambiar según la comunidad y la familia.

El recorrido empieza el 27 de octubre, cuando se recuerda a las mascotas que murieron. Entre el 28 y el 30, algunas tradiciones se dedican a quienes fallecieron de forma trágica o a las personas que no tienen quien las recuerde. El 31 de octubre, ciertas creencias homenajean a las almas de los niños que murieron antes de recibir algunos sacramentos y a quienes no tienen una fecha específica de conmemoración.

Luego llegan los dos días principales. El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, se honra a los niños fallecidos, a quienes algunas comunidades llaman “angelitos”. El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, es el momento de recordar a los adultos que ya no están.

Quienes quieran participar pueden armar un altar sencillo en un rincón tranquilo de la casa. Alcanza con colocar fotografías, flores, un objeto personal y una vela, siempre con las precauciones de seguridad necesarias. Después se puede dedicar un rato a recordar, ya sea con una anécdota, la lectura de una carta o una canción que evoque a esa persona. El ritual puede hacerse el 1 o el 2 de noviembre, o en una fecha especial para la familia.