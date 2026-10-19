    • 19 de octubre de 2026 - 15:38

    Dos motochorros balearon por la espalda a un jubilado de 72 años para robarle el auto

    El hombre había estacionado su auto y estaba acomodando la mercadería cuando fue sorprendido por una pareja de delincuentes. Al intentar escapar, le dispararon a corta distancia. Está internado en terapia intensiva.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 72 años recibió un balazo en la espalda cuando intentó escapar de dos motochorros que lo sorprendieron mientras bajaba las bolsas en la puerta de su casa, en la localidad de Tapiales, partido de La Matanza.

    Leé además

    Robo en Capital.

    [VIDEO] Violento robo a una enfermera a plena luz del día en el barrio Del Bono: fue a controlar a un paciente y le llevaron la moto de un empujón

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Murió Ariel Nieto: como fue el accidente que terminó con su vida y dejó cinco heridos

    Murió Ariel Nieto: cómo fue el accidente que terminó con su vida y dejó cinco heridos

    El hecho ocurrió el sábado a las 20.30, en Riobamba al 200, entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo.

    Sin bajarse de la moto, el acompañante disparó a corta distancia y la bala ingresó en el omóplato derecho de la víctima, que cayó al asfalto. Los ladrones escaparon sin llevarse nada.

    El testimonio de la familia y el estado de salud del hombre

    Vecinos de la zona asistieron rápidamente a Pedro y lo trasladaron de urgencia a la clínica Los Cedros, donde fue operado. Según informaron fuentes de la investigación, la bala quedó a un centímetro de la médula, pero no afectó órganos vitales. Los médicos evalúan realizar otra operación en las próximas horas.

    Adriana, hija de la víctima, relató a TN cómo fue el ataque: “Sale a buscar algo al auto y ve que la moto pasa. Se queda quieto, espera, y, cuando la moto llega a la esquina, abre el baúl del auto. Ahí se da cuenta de que los tenía en la espalda. Del miedo, corre para el costado y le disparan”.

    La mujer agregó que su padre “estuvo consciente todo el tiempo” y que no escuchó si los delincuentes le gritaron algo. “Él tiene 72 años, es jubilado. Si le dijeron algo, no se dio cuenta. Corrió como pudo”, explicó.

    Ante la posibilidad de que se tratara de una venganza, Adriana descartó esa hipótesis: “Mi papá se jubiló en 2020. Era vendedor de telas. Con mi vieja no llegaban a cubrir la prepaga y se pusieron a vender tortas. ¿Qué vamos a decir, que fue la mafia de las telas o la de las tortas? ¿Qué enemigo puede tener mi papá?”, ironizó.

    La investigación y las medidas de la Justicia

    El caso quedó a cargo del fiscal Luciano Borda, titular de la Fiscalía N° 1 de La Matanza, quien se presentó en el lugar junto a la Policía Científica para realizar las pericias.

    Por el momento, no hay detenidos. Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para reconstruir la ruta de escape de los motochorros y determinar si participaron en otros hechos similares.

    La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Se espera que este lunes la víctima pueda declarar ante la Justicia para aportar datos que ayuden a identificar a los agresores.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    murio un hombre tras atragantarse durante la cena

    Murió un hombre tras atragantarse durante la cena

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Operativo policial.

    El hermano de un diputado sanjuanino chocó, dio positivo en alcohol y amenazó a policías: "Los voy a hacer echar"

    Por Redacción Diario de Cuyo
    femicidio en valeria del mar: su hijo la encontro muerta y detuvieron al novio de la mujer

    Femicidio en Valeria del Mar: su hijo la encontró muerta y detuvieron al novio de la mujer

    Por Redacción Diario de Cuyo
    estaban celebrando el dia de la madre en mendoza y les desvalijaron la casa: hay dos detenidos

    Estaban celebrando el Día de la Madre en Mendoza y les desvalijaron la casa: hay dos detenidos

    Por Redacción Diario de Cuyo