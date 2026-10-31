    • 31 de octubre de 2026 - 00:00

    Por qué el café te queda amargo y cómo solucionarlo con la temperatura del agua

    Usar agua hirviendo quema los granos molidos, extrayendo los sabores más desagradables de la infusión.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Preparar café en casa para arrancar la mañana es uno de los rituales más placenteros. Sin embargo, es muy común que la bebida termine con un gusto áspero, amargo y quemado que obliga a taparlo con cucharadas de azúcar o leche. La mayoría le echa la culpa a la marca de café, pero en el 90% de los casos el error está en la temperatura del agua. Volcar agua hirviendo sobre el café arruina la extracción.

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    La quemadura del grano molido por exceso de calor

    El agua a 100°C (hirviendo a borbotones) es demasiado caliente para los aceites y compuestos aromáticos del café. El calor extremo "quema" el grano molido de forma instantánea, extrayendo de sobremanera los taninos y compuestos amargos de la planta en lugar de sus notas dulces y ácidas naturales.

    La regla de temperatura para un café impecable

    • La temperatura ideal: el agua para preparar café debe estar entre los 88°C y los 93°C.

    • El truco de la pava: si no tenés una pava con termómetro, dejá que el agua rompa el hervor, apaguá el fuego y esperá entre 60 y 90 segundos antes de servir. Ese tiempo permitirá que el agua baje a la temperatura justa.

    • Grosor del molido: recordá que el café para cafetera de filtro requiere un molido medio, mientras que la cafetera italiana (Moka) requiere molido fino.

    Respetando la temperatura del agua descubrirás que el café tiene dulzor propio y notas aromáticas que no necesitan endulzantes artificiales.

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