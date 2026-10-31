Por qué el café te queda amargo y cómo solucionarlo con la temperatura del agua

Preparar café en casa para arrancar la mañana es uno de los rituales más placenteros. Sin embargo, es muy común que la bebida termine con un gusto áspero, amargo y quemado que obliga a taparlo con cucharadas de azúcar o leche. La mayoría le echa la culpa a la marca de café, pero en el 90% de los casos el error está en la temperatura del agua. Volcar agua hirviendo sobre el café arruina la extracción.