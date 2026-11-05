Por qué recomiendan no pintar nunca en días de mucha humedad o lluvia

Las condiciones climáticas alteran el tiempo de secado, debilitan la adherencia y pueden dejar la superficie opaca y viscosa.

Aprovechar un fin de semana lluvioso o nublado para quedarse en casa y pintar esa habitación pendiente parece una excelente idea para optimizar el tiempo. Sin embargo, los pintores experimentados y los químicos de látex y sintéticos desaconsejan rotundamente abrir un tarro de pintura en días con humedad relativa superior al 70%. La humedad ambiental es el peor enemigo del acabado final de tus paredes.

La evaporación bloqueada y los problemas de curado Las pinturas al agua (látex) necesitan que el agua de la mezcla se evapore para que las resinas formen una película continua y resistente sobre la pared. En días de alta humedad o lluvia, el aire saturado de vapor imposibilita la evaporación del agua de la pintura, provocando que el secado se demore horas o días y que la capa de pintura no cure correctamente.