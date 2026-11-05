    • 5 de noviembre de 2026 - 13:12

    Por qué recomiendan no pintar nunca en días de mucha humedad o lluvia

    Las condiciones climáticas alteran el tiempo de secado, debilitan la adherencia y pueden dejar la superficie opaca y viscosa.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Aprovechar un fin de semana lluvioso o nublado para quedarse en casa y pintar esa habitación pendiente parece una excelente idea para optimizar el tiempo. Sin embargo, los pintores experimentados y los químicos de látex y sintéticos desaconsejan rotundamente abrir un tarro de pintura en días con humedad relativa superior al 70%. La humedad ambiental es el peor enemigo del acabado final de tus paredes.

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    La evaporación bloqueada y los problemas de curado

    Las pinturas al agua (látex) necesitan que el agua de la mezcla se evapore para que las resinas formen una película continua y resistente sobre la pared. En días de alta humedad o lluvia, el aire saturado de vapor imposibilita la evaporación del agua de la pintura, provocando que el secado se demore horas o días y que la capa de pintura no cure correctamente.

    Las consecuencias de pintar con mal clima

    • Aparición de ampollas y descascarado: la humedad atrapada entre la pared y la capa fresca terminará buscando salida, generando burbujas en la superficie a los pocos días.

    • Pérdida de brillo: en pinturas sintéticas o esmaltes, el exceso de humedad en el ambiente vuelve el acabado opaco y pegajoso al tacto durante semanas.

    • Aparición de hongo temprano: el secado lento en ambientes cerrados favorece la fijación de esporas de moho en la pintura fresca.

    La ventana climática ideal para encarar un trabajo de pintura requiere días secos, templados (entre 15°C y 25°C) y con buena ventilación cruzada en el ambiente.

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