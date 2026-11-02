Por qué recomiendan poner plantas de hojas anchas en las esquinas vacías

Todas las casas tienen ese "rincón muerto" o esquina vacía al lado del mueble de la televisión, junto al escritorio o al final del pasillo que parece imposible de decorar. Colocar mesitas ratonas pequeñas o adornos sueltos suele recargar el ambiente sin resolver la falta de armonía. Los estilistas de interiores utilizan plantas de gran porte y follaje exuberante para transformar esos ángulos duros en focos de frescura y equilibrio orgánico.