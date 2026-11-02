Por qué recomiendan poner plantas de hojas anchas en las esquinas vacías

Todas las casas tienen ese "rincón muerto" o esquina vacía al lado del mueble de la televisión, junto al escritorio o al final del pasillo que parece imposible de decorar. Colocar mesitas ratonas pequeñas o adornos sueltos suele recargar el ambiente sin resolver la falta de armonía. Los estilistas de interiores utilizan plantas de gran porte y follaje exuberante para transformar esos ángulos duros en focos de frescura y equilibrio orgánico.
La función estética del volumen botánico
Las construcciones están llenas de líneas rectas y aristas duras (paredes, marcos de puertas, muebles rectangulares). Las plantas de hojas anchas aportan formas curvas, texturas suaves y movimiento, actuando como un conector natural entre el piso y el techo que rompe la monotonía geométrica de las esquinas.
Las 4 especies de interior ideales para esquinas
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Ficus Pandurata (Fiddle Leaf Fig): sus enormes hojas verdes con forma de violín aportan una presencia majestuosa en livings luminosos.
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Monstera Deliciosa (Costilla de Adán): perfecta para dar un toque tropical moderno gracias al calado de sus grandes hojas.
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Strelitzia Nicolai (Ave del paraíso gigante): aporta altura con sus hojas alargadas y erguidas que captan la luz vertical.
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Ficus Elastica (Gomero): de hojas oscuras y brillantes, es ideal para rincones donde se busca sumar elegancia y elegancia sobria.
Ubicarlas en macetas altas de cemento, cerámica o cestos de mimbre eleva el follaje, completando la decoración de la esquina de forma impecable.