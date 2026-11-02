    • 2 de noviembre de 2026 - 13:14

    Por qué recomiendan poner plantas de hojas anchas en las esquinas vacías

    El truco vegetal de la arquitectura de interiores suaviza los ángulos rectos de las habitaciones y aporta calidez.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Todas las casas tienen ese "rincón muerto" o esquina vacía al lado del mueble de la televisión, junto al escritorio o al final del pasillo que parece imposible de decorar. Colocar mesitas ratonas pequeñas o adornos sueltos suele recargar el ambiente sin resolver la falta de armonía. Los estilistas de interiores utilizan plantas de gran porte y follaje exuberante para transformar esos ángulos duros en focos de frescura y equilibrio orgánico.

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    Las construcciones están llenas de líneas rectas y aristas duras (paredes, marcos de puertas, muebles rectangulares). Las plantas de hojas anchas aportan formas curvas, texturas suaves y movimiento, actuando como un conector natural entre el piso y el techo que rompe la monotonía geométrica de las esquinas.

    Las 4 especies de interior ideales para esquinas

    • Ficus Pandurata (Fiddle Leaf Fig): sus enormes hojas verdes con forma de violín aportan una presencia majestuosa en livings luminosos.

    • Monstera Deliciosa (Costilla de Adán): perfecta para dar un toque tropical moderno gracias al calado de sus grandes hojas.

    • Strelitzia Nicolai (Ave del paraíso gigante): aporta altura con sus hojas alargadas y erguidas que captan la luz vertical.

    • Ficus Elastica (Gomero): de hojas oscuras y brillantes, es ideal para rincones donde se busca sumar elegancia y elegancia sobria.

    Ubicarlas en macetas altas de cemento, cerámica o cestos de mimbre eleva el follaje, completando la decoración de la esquina de forma impecable.

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