El error de poner luces blancas frías en el living que destruye la calidez

Pintar las paredes con tonos acogedores, comprar muebles de calidad y elegir alfombras suaves puede no dar el resultado esperado si la iluminación artificial del hogar es inadecuada. Encender la luz del techo por las noches y sentir que el ambiente parece un consultorio médico o una oficina es el resultado de un error muy habitual: elegir focos de luz blanca fría para zonas de descanso. Aprender a seleccionar la temperatura de color de las bombillas transforma por completo la atmósfera de la casa.