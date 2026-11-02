    • 2 de noviembre de 2026 - 15:14

    El error de poner luces blancas frías en el living que destruye la calidez

    La temperatura de color de las lámparas afecta de forma directa las emociones y la estética de las habitaciones.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Pintar las paredes con tonos acogedores, comprar muebles de calidad y elegir alfombras suaves puede no dar el resultado esperado si la iluminación artificial del hogar es inadecuada. Encender la luz del techo por las noches y sentir que el ambiente parece un consultorio médico o una oficina es el resultado de un error muy habitual: elegir focos de luz blanca fría para zonas de descanso. Aprender a seleccionar la temperatura de color de las bombillas transforma por completo la atmósfera de la casa.

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    Qué es la temperatura de color (Escala Kelvin)

    La luz artificial se mide en grados Kelvin (K). Cuanto más bajo es el número, más cálida y amarillenta es la luz; cuanto más alto, más fría y azulada se vuelve:

    • Luz Cálida (2.700 K a 3.000 K): emite un resplandor suave y amarillento similar a la luz del atardecer o las velas. Es imprescindible para el living, dormitorios y comedores, ya que induce a la relajación y resalta la calidez de la madera.

    • Luz Neutra (4.000 K): imita la luz solar del mediodía. Recomendada para la cocina, el baño y sectores de lectura o trabajo.

    • Luz Fría (5.000 K a 6.500 K): de tono blanco-azulado intenso. Diseñada para hospitales o talleres, debe evitarse en las zonas de descanso del hogar porque altera los ritmos circadianos y borra las texturas de la decoración.

    La regla de la iluminación por capas

    No dependas de una sola araña central en el techo.La clave de un ambientación profesional está en crear capas de luz cálida combinando puntos de luz general con veladores de mesa, pie de lámparas junto al sillón y apliques puntuales en estantes o cuadros.

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