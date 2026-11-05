Se tatuó pelo en la cabeza para disimular su calvicie y el resultado se volvió viral

El hombre eligió un diseño que simula un flequillo lacio sobre el cuero cabelludo. El video acumuló miles de reproducciones y una ola de comentarios irónicos en las redes.

Una ocurrencia estética volvió a captar la atención de los usuarios en las redes sociales. En las últimas horas se difundió el video de un hombre sin cabello que decidió combatir la calvicie de una forma drástica: dibujarse y tatuarse pelo directamente sobre la cabeza.

Según se ve en las imágenes que circularon por distintas plataformas, el protagonista eligió un diseño que simula un flequillo de cabello lacio. El trazo se extiende por el cuero cabelludo hasta conectarse con la zona donde conserva su pelo natural.

La decisión generó miles de reproducciones y una ola de interacciones entre los internautas, sorprendidos por la forma y el trazo elegidos para disimular la falta de cabello en la parte frontal.

La sección de respuestas se llenó de chistes y comentarios irónicos. “No puede ser en serio”, escribió un usuario entre sorprendido y divertido. Otros ironizaron con que el resultado quedó “muy natural” y señalaron entre risas que al trabajo le faltó cobertura para llegar hasta la línea original del pelo.