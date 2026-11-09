    • 9 de noviembre de 2026 - 12:41

    Qué significa que tu gato te "amase" con las patas y por qué es una muestra de amor

    El movimiento rítmico con sus garras evoca recuerdos de la lactancia materna y demuestra confianza absoluta hacia su dueño.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Quienes conviven con gatos conocen bien esa sensación: el felino se sube a tu regazo, a una manta suave o sobre tu pecho y empieza a presionar rítmicamente con sus patas delanteras, abriendo y cerrando los dedos en un movimiento parecido al de un panadero. Lejos de ser una conducta destructiva para tus prendas, la ciencia de la conducta animal explica que el amasadura es una de las mayores demostraciones de afecto y confort del mundo felino.

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    El origen del instinto: del periodo de lactancia a la adultez

    Este patrón motor se origina apenas a las pocas horas de nacer. Los gatitos neonatos amasan las mamas de su madre para estimular el flujo de leche y la liberación de oxitocina durante el amamantamiento. Esta acción queda asociada indeleblemente en su sistema nervioso con sensaciones de seguridad, alimento y calidez maternal.

    Razones principales por las que tu gato sigue amasando de adulto

    • Estado de relajación profunda: al sentirse a salvo y querido, el gato adulto regresa emocionalmente a ese estado de dicha infantil.

    • Marcaje territorial afectivo: en los cojinetes de sus patas poseen glándulas odoríparas que liberan feromonas únicas. Al amasarte, te está "marcando" como parte de su grupo familiar seguro.

    • Estiramiento muscular: ayuda a flexibilizar la musculatura de sus patas y espalda tras despertar de una siesta.

    Nunca se debe regañar ni interrumpir a un gato mientras amasa, ya que podrías causarle confusión y estrés. Si clava sus uñas sin querer, la mejor alternativa es colocar una manta gruesa entre tu cuerpo y sus patas.

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