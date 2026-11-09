Qué significa que tu gato te "amase" con las patas y por qué es una muestra de amor

Quienes conviven con gatos conocen bien esa sensación: el felino se sube a tu regazo, a una manta suave o sobre tu pecho y empieza a presionar rítmicamente con sus patas delanteras, abriendo y cerrando los dedos en un movimiento parecido al de un panadero. Lejos de ser una conducta destructiva para tus prendas, la ciencia de la conducta animal explica que el amasadura es una de las mayores demostraciones de afecto y confort del mundo felino.