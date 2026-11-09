Por qué los flamencos duermen sobre una sola pata sin caerse ni cansarse

Observar a una bandada de flamencos descansar plácidamente en las lagunas sobre una sola pata, mientras la otra permanece recogida bajo las plumas, ha intrigado a la comunidad científica durante décadas. Lo que a simple vista parecería una postura incómoda o agotadora para cualquier ser humano, en realidad representa para estas aves el método de reposo más eficiente y relajante. Un estudio biomecánico reveló el secreto de su equilibrio imperturbable.
El mecanismo gravitatorio que bloquea las articulaciones
A diferencia de los humanos, que necesitamos contratar constantemente los músculos para mantener el equilibrio de pie, los flamencos poseen un mecanismo de bloqueo osteoarticular pasivo. Al apoyarse sobre un solo miembro, el peso corporal del ave hace que las articulaciones de la cadera y la rodilla se "encajen" automáticamente en una posición fija, funcionando como un trabador mecánico que no requiere fuerza muscular.
Dos beneficios clave para su supervivencia
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Ahorro de energía: al no gastar energía metabólica en activar la musculatura para mantenerse erguidos, pueden descansar profundamente sin riesgo de colapsar.
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Conservación del calor corporal: al pasar gran parte de su vida con las extremidades sumergidas en aguas frías, recoger una pata dentro del plumaje reduce a la mitad la pérdida de temperatura corporal por conducción.
Este asombroso mecanismo natural demuestra cómo la evolución ha moldeado soluciones biomecánicas impecables para optimizar la energía de los animales en ambientes acuáticos.