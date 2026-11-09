Por qué recomiendan ponerle un chip de identificación a tu perro o gato

Este dispositivo subdérmico inviolable garantiza la identificación de la mascota en caso de pérdida o robo.

La pérdida de una mascota es una experiencia angustiante para cualquier familia. Las chapitas identificatorias tradicionales en el collar son sumamente útiles, pero pueden desgastarse, borrarse o caerse accidentalmente durante una corrida. La tecnología aplicada a la medicina veterinaria ha popularizado el uso del microchip de identificación animal, un método definitivo y seguro para vincular legalmente a una mascota con sus tutores responsables. (Aprendé más sobre tenencia responsable y tecnología veterinaria en [Diario de Cuyo]).

Qué es y cómo funciona el microchip animal El microchip es un diminuto cápsula de cristal biocompatible (del tamaño de un grano de arroz) que se aplica debajo de la piel del animal en la zona del cuello mediante una inyección rápida e indolora similar a una vacuna.