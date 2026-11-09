    • 9 de noviembre de 2026 - 13:19

    Por qué recomiendan ponerle un chip de identificación a tu perro o gato

    Este dispositivo subdérmico inviolable garantiza la identificación de la mascota en caso de pérdida o robo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La pérdida de una mascota es una experiencia angustiante para cualquier familia. Las chapitas identificatorias tradicionales en el collar son sumamente útiles, pero pueden desgastarse, borrarse o caerse accidentalmente durante una corrida. La tecnología aplicada a la medicina veterinaria ha popularizado el uso del microchip de identificación animal, un método definitivo y seguro para vincular legalmente a una mascota con sus tutores responsables. (Aprendé más sobre tenencia responsable y tecnología veterinaria en [Diario de Cuyo]).

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    Qué es y cómo funciona el microchip animal

    El microchip es un diminuto cápsula de cristal biocompatible (del tamaño de un grano de arroz) que se aplica debajo de la piel del animal en la zona del cuello mediante una inyección rápida e indolora similar a una vacuna.

    • Sin baterías ni radiación: el chip es un dispositivo pasivo por radiofrecuencia (RFID). No emite señales ni necesita batería, por lo que dura toda la vida del animal.

    • Código único e inalterable: al pasar un lector veterinario sobre la piel, el escáner emite una señal que lee un código numérico único de 15 dígitos.

    La importancia de estar registrado en la base de datos

    El chip por sí solo no es un rastreador GPS en tiempo real. Su utilidad radica en que ese código numérico se asocia en una base de datos oficial con el nombre del dueño, su dirección, teléfono de contacto y la historia clínica de la mascota. Si el animal perdido es llevado a una clínica veterinaria o refugio, la lectura del chip permite contactar de inmediato a sus dueños.

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