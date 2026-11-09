    • 9 de noviembre de 2026 - 16:42

    Por qué los carpinchos se han convertido en el animal más amigable del planeta

    Su naturaleza social, baja respuesta a la agresión y hábitos herbívoros los convierten en los huéspedes perfectos de la naturaleza.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En los últimos años, el carpincho (o capibara) se convirtió en un verdadero fenómeno global en las redes sociales. Videos de este roedor conviviendo pacíficamente con aves, monos, perros, gatos e incluso aligátores han recorrido el mundo. Esta capacidad única para relacionarse sin violencia con especies de lo más diversas no es una coincidencia ni una casualidad mediática: responde a su estilo de vida gregario y a su baja respuesta de agresividad innata.

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    La biología detrás de su carácter apacible

    El carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es el roedor más grande del mundo. Al ser herbívoros estrictos que se alimentan de pastos y vegetación acuática, no poseen instintos depredadores ni territoriales agresivos hacia otras especies que no compitan por su alimento.

    Factores que favorecen su sociabilidad interespecies

    • Estructura comunitaria: viven en manadas de entre 10 y 30 individuos con una jerarquía social bien definida que fomenta la tolerancia y la calma.

    • Proveedores de refugio y alimento: su cuerpo robusto y hábitos tranquilos los convierten en una "plataforma de descanso" ideal para aves insectívoras, las cuales se alimentan de los parásitos de su piel en una relación simbiótica beneficiosa para ambos.

    • Escasa respuesta de alerta frente a no depredadores: mientras no detecten una amenaza real, los carpinchos mantienen un ritmo cardíaco bajo y una actitud indiferente y relajada ante la cercanía de otros animales.

    Esta naturaleza pacífica los consagra como los verdaderos diplomáticos del ecosistema de humedales.

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