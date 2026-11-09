Por qué los carpinchos se han convertido en el animal más amigable del planeta

En los últimos años, el carpincho (o capibara) se convirtió en un verdadero fenómeno global en las redes sociales. Videos de este roedor conviviendo pacíficamente con aves, monos, perros, gatos e incluso aligátores han recorrido el mundo. Esta capacidad única para relacionarse sin violencia con especies de lo más diversas no es una coincidencia ni una casualidad mediática: responde a su estilo de vida gregario y a su baja respuesta de agresividad innata.