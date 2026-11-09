    • 9 de noviembre de 2026 - 19:43

    Por qué las hormigas caminan siempre en fila india sin chocar entre sí

    Las pistas químicas de feromonas y el uso de reglas de tránsito intuitivas coordinan el movimiento de miles de individuos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Observar un caminito de hormigas marchando a paso firme por el jardín cargando hojitas o restos de comida es un espectáculo de organización impecable. Cientos de miles de insectos se desplazan en ambas direcciones sin generar atascos, choques ni embotellamientos. La ingeniería de tráfico de los hormigueros ha sido estudiada por matemáticos y biólogos para entender cómo logran un flujo de circulación perfecto sin semáforos ni inspectores.

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    Las feromonas: la autopista química invisible

    Cuando una hormiga exploradora encuentra una fuente de alimento, regresa al hormigueros trazando una huella química en el suelo mediante el vertido de feromonas de rastreo. Las demás hormigas siguen este sendero olfativo de manera instintiva, reforzando la intensidad del rastro cada vez que transitan sobre él con una nueva carga.

    Las tres reglas del "tránsito de hormiga"

    • Carriles divididos: las hormigas que regresan cargadas con comida caminan por el centro del sendero, mientras que las que van vacías en busca de alimento se desplazan por los bordes laterales.

    • Prioridad al cargado: si dos hormigas van a cruzarse en un tramo estrecho, la hormiga desocupada se desvía para ceder el paso a la que lleva carga pesada.

    • Autorregulación de velocidad: si el volumen de hormigas aumenta en la fila, reducen la velocidad pero acortan la distancia entre sí, manteniendo un flujo continuo sin interrupciones.

    Esta inteligencia colectiva permite que una colonia transporte toneladas de recursos al año con una eficiencia logística que supera las redes de transporte humanas.

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