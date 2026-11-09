Por qué las hormigas caminan siempre en fila india sin chocar entre sí

Las pistas químicas de feromonas y el uso de reglas de tránsito intuitivas coordinan el movimiento de miles de individuos.

Observar un caminito de hormigas marchando a paso firme por el jardín cargando hojitas o restos de comida es un espectáculo de organización impecable. Cientos de miles de insectos se desplazan en ambas direcciones sin generar atascos, choques ni embotellamientos. La ingeniería de tráfico de los hormigueros ha sido estudiada por matemáticos y biólogos para entender cómo logran un flujo de circulación perfecto sin semáforos ni inspectores.

Las feromonas: la autopista química invisible Cuando una hormiga exploradora encuentra una fuente de alimento, regresa al hormigueros trazando una huella química en el suelo mediante el vertido de feromonas de rastreo. Las demás hormigas siguen este sendero olfativo de manera instintiva, reforzando la intensidad del rastro cada vez que transitan sobre él con una nueva carga.