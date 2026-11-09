Los 5 alimentos de consumo humano que son tóxicos y peligrosos para los perros

Compartir la comida de la mesa con nuestro perro es un gesto de afecto muy arraigado en las familias. Sin embargo, lo que para las personas es un alimento delicioso o saludable puede resultar letal para el organismo canino. Los perros metabolizan las sustancias de forma muy diferente a los humanos, y ciertos compuestos presentes en alimentos cotidianos son altamente tóxicos para su sistema digestivo y renal.