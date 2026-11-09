    • 9 de noviembre de 2026 - 18:43

    Los 5 alimentos de consumo humano que son tóxicos y peligrosos para los perros

    Ingredientes cotidianos de nuestra cocina pueden provocar insuficiencia renal, problemas cardíacos o intoxicación severa en tu mascota.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Compartir la comida de la mesa con nuestro perro es un gesto de afecto muy arraigado en las familias. Sin embargo, lo que para las personas es un alimento delicioso o saludable puede resultar letal para el organismo canino. Los perros metabolizan las sustancias de forma muy diferente a los humanos, y ciertos compuestos presentes en alimentos cotidianos son altamente tóxicos para su sistema digestivo y renal.

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    Alimentos prohibidos en la dieta de tu perro

    • Chocolate: contiene teobromina, un alcaloide que el hígado canino procesa extremadamente despacio. Puede causar arritmias cardíacas, temblores, convulsiones y fallas sistémicas.

    • Cebolla y ajo: poseen tiosulfato, un compuesto que destruye los glóbulos rojos de los perros, pudiendo desencadenar anemia hemolítica grave si se consume de forma recurrente.

    • Uvas y pasas: incluso en cantidades pequeñas, pueden provocar una insuficiencia renal aguda e irreversible de origen aún desconocido.

    • Palta (Aguacate): contiene persina, una toxina fungicida presente en la cáscara, hueso y pulpa que causa vómitos, diarreas y sofocación respiratoria.

    • Alimentos con Xilitol: este edulcorante artificial (presente en chicles, golosinas y mantecas de maní dietéticas) provoca una liberación masiva de insulina, desencadenando una hipoglucemia severa y daño hepático en minutos.

    Ante la sospecha de ingesta accidental de cualquiera de estos productos, se debe acudir de forma inmediata al centro veterinario de urgencia más cercano.

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