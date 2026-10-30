La inflación de octubre rondaría el 2%, empujada por alimentos y bebidas, según consultoras

La inflación de octubre cerraría en torno al 2%, con los alimentos y bebidas como principal motor del aumento, de acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas. Los relevamientos de las últimas semanas indican que los precios en las góndolas siguen en alza, aunque el ritmo de los incrementos comenzó a moderarse en algunas mediciones.
Alimentos: ocho semanas de suba, pero más lenta
Según LCG, los alimentos y bebidas subieron 0,2% semanal en la cuarta semana de octubre y acumularon ocho semanas consecutivas de aumentos. Aun así, el promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 2,7%, 1,1 puntos porcentuales menos que el registro previo. En lo que va del mes, la canasta acumula un alza de 1,6% punta a punta.
Los mayores aumentos semanales se dieron en panificados (2,4%) y bebidas (0,9%), parcialmente compensados por bajas en carnes y verduras. LCG detectó además que, en la última semana, rebotó tanto la proporción de productos que subieron como la de los que bajaron.
Qué dice el Banco Central
El BCRA informó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la inflación promedio mensual del tercer trimestre fue de 1,9% (julio a septiembre), en línea con lo previsto, y que la inflación subyacente bajó a 2% mensual. Esta medida excluye los componentes más volátiles y regulados.
Para el cierre del año, la entidad advirtió sobre presiones transitorias al alza: la estacionalidad desfavorable de la carne vacuna, que suele subir entre noviembre y diciembre (aunque estimó que menos que a fines de 2025 y principios de 2026), y la aceleración de ciertos precios regulados. Entre ellos mencionó la reducción de subsidios por Zona Fría en las tarifas de gas y los aumentos de combustibles de fines de septiembre, que tendrán efecto pleno en el índice de octubre. A eso podría sumarse la evolución del precio internacional del petróleo.
Pese a esos factores, el Central sostuvo que no cambiarían la tendencia prevista. Según su análisis, el sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con menor inercia en precios y salarios, debería llevar a un descenso de la inflación en lo que resta del año.
El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, señaló que los rubros que más aumentaron hasta ahora fueron verduras, ropa, transporte público y medicamentos, mientras que la nafta sumó algo, pero por debajo de la inflación general.
El dato de septiembre y las proyecciones
La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula 23,6% en lo que va del año. Representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, explicada por productos estacionales, como las verduras, y servicios regulados, principalmente gas, electricidad y prepagas.
El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta una inflación de 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. De cumplirse, el año cerraría con una suba de precios cercana al 30%.
Los economistas advierten, sin embargo, que no hay señales suficientes para anticipar una caída marcada en los próximos meses, ya que los alimentos siguen mostrando presiones.
Fuente: TN.