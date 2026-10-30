La inflación de octubre rondaría el 2%, empujada por alimentos y bebidas, según consultoras

La inflación de octubre cerraría en torno al 2% , con los alimentos y bebidas como principal motor del aumento, de acuerdo con las estimaciones de distintas consultoras privadas . Los relevamientos de las últimas semanas indican que los precios en las góndolas siguen en alza, aunque el ritmo de los incrementos comenzó a moderarse en algunas mediciones.

Los salarios aumentaron un 2,7% en agosto y le ganaron por un punto a la inflación

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Según LCG , los alimentos y bebidas subieron 0,2% semanal en la cuarta semana de octubre y acumularon ocho semanas consecutivas de aumentos . Aun así, el promedio de las últimas cuatro semanas se desaceleró a 2,7% , 1,1 puntos porcentuales menos que el registro previo. En lo que va del mes, la canasta acumula un alza de 1,6% punta a punta .

Los mayores aumentos semanales se dieron en panificados (2,4%) y bebidas (0,9%) , parcialmente compensados por bajas en carnes y verduras . LCG detectó además que, en la última semana, rebotó tanto la proporción de productos que subieron como la de los que bajaron .

El BCRA informó en su último Informe de Política Monetaria (IPOM) que la inflación promedio mensual del tercer trimestre fue de 1,9% (julio a septiembre), en línea con lo previsto, y que la inflación subyacente bajó a 2% mensual . Esta medida excluye los componentes más volátiles y regulados.

Para el cierre del año, la entidad advirtió sobre presiones transitorias al alza : la estacionalidad desfavorable de la carne vacuna , que suele subir entre noviembre y diciembre (aunque estimó que menos que a fines de 2025 y principios de 2026), y la aceleración de ciertos precios regulados . Entre ellos mencionó la reducción de subsidios por Zona Fría en las tarifas de gas y los aumentos de combustibles de fines de septiembre , que tendrán efecto pleno en el índice de octubre. A eso podría sumarse la evolución del precio internacional del petróleo .

Pese a esos factores, el Central sostuvo que no cambiarían la tendencia prevista. Según su análisis, el sesgo de las políticas fiscal y monetaria, junto con menor inercia en precios y salarios, debería llevar a un descenso de la inflación en lo que resta del año.

El economista de Equilibra, Gonzalo Carrera, señaló que los rubros que más aumentaron hasta ahora fueron verduras, ropa, transporte público y medicamentos, mientras que la nafta sumó algo, pero por debajo de la inflación general.

El dato de septiembre y las proyecciones

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula 23,6% en lo que va del año. Representó una aceleración de 0,2 puntos porcentuales frente a agosto, explicada por productos estacionales, como las verduras, y servicios regulados, principalmente gas, electricidad y prepagas.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA proyecta una inflación de 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre y 1,8% para diciembre. De cumplirse, el año cerraría con una suba de precios cercana al 30%.

Los economistas advierten, sin embargo, que no hay señales suficientes para anticipar una caída marcada en los próximos meses, ya que los alimentos siguen mostrando presiones.

Fuente: TN.