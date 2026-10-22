Javier Milei admitió un descenso más lento de la inflación y cruzó los análisis sobre el costo de vida

El presidente Javier Milei analizó la coyuntura económica de la Argentina tras regresar de su gira por España y admitió que el ritmo de desaceleración de la inflación está siendo "más lento" de lo que proyectaba la Casa Rosada. En diálogo con Radio Rivadavia, el mandatario atribuyó esta dinámica a factores externos, al tiempo que rechazó las críticas sobre la pérdida de poder adquisitivo de la población.

Al abordar la suba del riesgo país — que superó los 700 puntos —, Milei explicó que el contexto internacional viene marcando un endurecimiento de la política monetaria global: "La tasa de interés en el mundo está subiendo por las presiones inflacionarias. La situación en el estrecho de Ormuz y la guerra entre Ucrania y Rusia tienen un impacto directo sobre los productos energéticos" impactando en los costos y reduciendo la oferta, argumentó.

Según la visión del jefe de Estado, la menor expansión económica global reduce la demanda de dinero interna: " Lo que se esperaba que la economía crezca, está creciendo menos. Consecuentemente, el ritmo al que baja la inflación es menor. Los indicadores de Argentina no estarían evolucionando tan positivamente como esperábamos en un primer momento".

Cuestionado por la frase pronunciada en el evento Argentina Oil and Gas 2026 sobre las dificultades de la sociedad para llegar a fin de mes, el mandatario la definió como "una frase efectista que no guarda asidero con la realidad".

"Si vos me decís que el día veinte te quedás sin dinero, mi pregunta básica es: ¿cómo podés estar diez días sin comer? Si tomás crédito, es un mal análisis porque el problema lo vas a tener el mes que viene", afirmó , marcando la diferencia entre el consumo registrado por la canasta de indigencia y la de pobreza.

Pese a la desaceleración del ritmo de mejoras, defendió el rumbo general: "La foto nos parece horrible, pero la película sigue siendo la mejor película de la historia". En ese sentido, comparó los índices actuales con los del inicio de su mandato: "Cuando llegamos había 20% de indigentes, hoy es menos del 7%. Sigue siendo un número aberrante, pero es mucho mejor. La pobreza en niños estaba en 70% y hoy en 42%".

Respecto al impacto de los aumentos de tarifas en la clase media, sostuvo que existe un error de cálculo al medir el ingreso disponible:

"Hay una parte que no se toma en cuenta: lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario. Le devolvimos 100 mil millones de dólares a la gente. Me preocupa que los economistas argentinos sean tan mediocres que no sepan hacer la cuenta". "Hay una parte que no se toma en cuenta: lo que le devolvimos a la gente al sacar el impuesto inflacionario. Le devolvimos 100 mil millones de dólares a la gente. Me preocupa que los economistas argentinos sean tan mediocres que no sepan hacer la cuenta".

El respaldo a Patricia Bullrich

En el tramo político de la entrevista, Milei se refirió a los dichos de la senadora Patricia Bullrich sobre sus intenciones de competir por la Presidencia a futuro.

El mandatario descartó cortocircuitos o internas en el Gabinete y le restó valor a las especulaciones: "Ella compitió en las elecciones del 2023, sabe de qué se trata esto. Estuve reunido con Patricia hace dos semanas y la sintonía que tengo con ella es enorme. Hacer un punto sobre esto es una tontería", concluyó.