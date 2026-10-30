Binance admitió un "ataque complejo", eleva a US$6.300 millones el daño y pide a usuarios cuidarse de estafas

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, reconoció que el hackeo que sufrió fue “un ataque complejo”, con más elementos de los detectados al principio. La empresa investiga el episodio junto con las fuerzas de seguridad.
La primera estimación de la pérdida era de unos US$3.000 millones. Con el avance de la investigación, el impacto total se corrigió a cerca de US$6.300 millones, el doble.
La noche anterior, la compañía había señalado que el incidente podría estar relacionado con un acceso otorgado desde la computadora de un ingeniero de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Así, el atacante habría llegado a un contenedor de servicio y hecho retiros no autorizados, por lo que se suspendieron las extracciones.
Ahora, Binance informó que la nueva investigación descubrió puntos de vulneración adicionales. En un mensaje en X, explicó que todavía reúne información y que la compartirá a medida que la verifique.
La empresa insistió en que los fondos de los usuarios están seguros. Para reparar el daño usará dinero propio y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).
Retiros, depósitos y activos congelados
- Retiros: Binance mantiene el cronograma para reanudarlos en 45 horas.
- Depósitos: siguen funcionando con normalidad.
- Salidas de fondos: se detuvieron cuando se frenaron los retiros.
- Congelamientos: trabaja con socios para inmovilizar los activos afectados y ya bloqueó cerca de US$3.000 millones. Tether y Circle, los dos mayores emisores de monedas estables, congelaron ese monto vinculado al ataque.
Alerta por fraudes
La compañía informó que sus equipos de seguridad analizan el caso con urgencia y que las novedades se comunicarán por sus canales oficiales. Además, recomendó a los usuarios estar atentos a posibles estafas y no abrir enlaces, mensajes ni pedidos de datos de cuenta que no lleguen por vías oficiales.
El bitcoin cotizaba cerca de los US$77.500 a las 8 de Buenos Aires, su nivel más bajo desde septiembre, con una baja de más del 3% en 24 horas. Otras criptomonedas también retrocedieron.
La jornada fue negativa además para el sector tecnológico: el Nasdaq 100 cerró con una caída cercana al 1,4% y abrió con pérdidas superiores al 2%, tras conocerse resultados flojos de varias compañías clave.
Fuente: Infobae.