    • 30 de octubre de 2026 - 08:53

    Binance admitió un "ataque complejo", eleva a US$6.300 millones el daño y pide a usuarios cuidarse de estafas

    La plataforma cripto más grande del mundo detectó nuevos puntos vulnerados en su seguridad y duplicó su estimación inicial del daño. Asegura que los fondos de los usuarios están a salvo y prevé reanudar los retiros en 45 horas.

    Binance.

    Binance.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, reconoció que el hackeo que sufrió fue “un ataque complejo”, con más elementos de los detectados al principio. La empresa investiga el episodio junto con las fuerzas de seguridad.

    Leé además

    Inflación.

    La inflación de octubre rondaría el 2%, empujada por alimentos y bebidas, según consultoras

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Senado. Imagen ilustrativa.

    El Senado aprobó el nuevo régimen de inversiones para proveedores mineros

    Por Redacción Diario de Cuyo

    La primera estimación de la pérdida era de unos US$3.000 millones. Con el avance de la investigación, el impacto total se corrigió a cerca de US$6.300 millones, el doble.

    La noche anterior, la compañía había señalado que el incidente podría estar relacionado con un acceso otorgado desde la computadora de un ingeniero de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Así, el atacante habría llegado a un contenedor de servicio y hecho retiros no autorizados, por lo que se suspendieron las extracciones.

    Ahora, Binance informó que la nueva investigación descubrió puntos de vulneración adicionales. En un mensaje en X, explicó que todavía reúne información y que la compartirá a medida que la verifique.

    La empresa insistió en que los fondos de los usuarios están seguros. Para reparar el daño usará dinero propio y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU).

    Retiros, depósitos y activos congelados

    • Retiros: Binance mantiene el cronograma para reanudarlos en 45 horas.
    • Depósitos: siguen funcionando con normalidad.
    • Salidas de fondos: se detuvieron cuando se frenaron los retiros.
    • Congelamientos: trabaja con socios para inmovilizar los activos afectados y ya bloqueó cerca de US$3.000 millones. Tether y Circle, los dos mayores emisores de monedas estables, congelaron ese monto vinculado al ataque.

    Alerta por fraudes

    La compañía informó que sus equipos de seguridad analizan el caso con urgencia y que las novedades se comunicarán por sus canales oficiales. Además, recomendó a los usuarios estar atentos a posibles estafas y no abrir enlaces, mensajes ni pedidos de datos de cuenta que no lleguen por vías oficiales.

    El bitcoin cotizaba cerca de los US$77.500 a las 8 de Buenos Aires, su nivel más bajo desde septiembre, con una baja de más del 3% en 24 horas. Otras criptomonedas también retrocedieron.

    La jornada fue negativa además para el sector tecnológico: el Nasdaq 100 cerró con una caída cercana al 1,4% y abrió con pérdidas superiores al 2%, tras conocerse resultados flojos de varias compañías clave.

    Fuente: Infobae.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Morosidad

    Luego de dos años, bajó la morosidad familiar en Argentina pero el crédito sigue estancado

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Senado de la Nación Argentina.

    Salud Mental: el Senado aprobó la reforma tras las concesiones de Bullrich a los aliados

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Sismos en Argentina: el mapa oficial del INPRES con las zonas de mayor riesgo

    Sismos en Argentina: el mapa oficial del INPRES con las zonas de mayor riesgo

    INPRES: dónde están ubicadas en Argentina las estaciones sismológicas que detectan los temblores

    INPRES: dónde están ubicadas en Argentina las estaciones sismológicas que detectan los temblores en tiempo real

    Por Sofía Hache