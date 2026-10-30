Binance admitió un "ataque complejo", eleva a US$6.300 millones el daño y pide a usuarios cuidarse de estafas

Binance , la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, reconoció que el hackeo que sufrió fue “un ataque complejo” , con más elementos de los detectados al principio . La empresa investiga el episodio junto con las fuerzas de seguridad .

La primera estimación de la pérdida era de unos US$3.000 millones . Con el avance de la investigación, el impacto total se corrigió a cerca de US$6.300 millones , el doble.

La noche anterior, la compañía había señalado que el incidente podría estar relacionado con un acceso otorgado desde la computadora de un ingeniero de DevOps (Desarrollo y Operaciones). Así, el atacante habría llegado a un contenedor de servicio y hecho retiros no autorizados , por lo que se suspendieron las extracciones .

Ahora, Binance informó que la nueva investigación descubrió puntos de vulneración adicionales . En un mensaje en X, explicó que todavía reúne información y que la compartirá a medida que la verifique.

La empresa insistió en que los fondos de los usuarios están seguros . Para reparar el daño usará dinero propio y el Fondo de Activos Seguros para Usuarios (SAFU) .

Retiros, depósitos y activos congelados

Retiros: Binance mantiene el cronograma para reanudarlos en 45 horas .

Binance mantiene el cronograma para . Depósitos: siguen funcionando con normalidad .

siguen . Salidas de fondos: se detuvieron cuando se frenaron los retiros.

cuando se frenaron los retiros. Congelamientos: trabaja con socios para inmovilizar los activos afectados y ya bloqueó cerca de US$3.000 millones. Tether y Circle, los dos mayores emisores de monedas estables, congelaron ese monto vinculado al ataque.

Alerta por fraudes

La compañía informó que sus equipos de seguridad analizan el caso con urgencia y que las novedades se comunicarán por sus canales oficiales. Además, recomendó a los usuarios estar atentos a posibles estafas y no abrir enlaces, mensajes ni pedidos de datos de cuenta que no lleguen por vías oficiales.

El bitcoin cotizaba cerca de los US$77.500 a las 8 de Buenos Aires, su nivel más bajo desde septiembre, con una baja de más del 3% en 24 horas. Otras criptomonedas también retrocedieron.

La jornada fue negativa además para el sector tecnológico: el Nasdaq 100 cerró con una caída cercana al 1,4% y abrió con pérdidas superiores al 2%, tras conocerse resultados flojos de varias compañías clave.

Fuente: Infobae.