Sismos en Argentina: el mapa oficial del INPRES con las zonas de mayor riesgo

Tras cuatro décadas de mantener vigentes los parámetros históricos de control y prevención, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) concretó una actualización integral de su cartografía técnica para medir con absoluta precisión la amenaza que enfrentan las distintas regiones del país.

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Lejos de reflejar un cambio repentino o un incremento intempestivo en la naturaleza tectónica del suelo nacional, el nuevo mapa oficial de peligrosidad sísmica es el resultado de un exhaustivo trabajo multidisciplinario que sintetiza décadas de registros instrumentales, análisis estadísticos y avances en la ciencia geológica.

Esta herramienta técnica optimiza la identificación de las áreas geográficas más expuestas a los movimientos telúricos y redefine de manera directa las pautas de diseño y construcción sismorresistente en todo el territorio federal.

El desarrollo de este marco normativo actualizado responde a la necesidad imperiosa de contar con diagnósticos cada vez más finos y rigurosos sobre cómo se distribuye la energía en el subsuelo argentino. Gracias a la incorporación de estaciones de medición de última tecnología y al procesamiento analítico de miles de sismos registrados en el territorio durante las últimas décadas, los especialistas del organismo nacional lograron delinear una zonificación mucho más detallada.

Este mapa no solo clasifica las distintas provincias según el nivel de aceleración sísmica esperada, sino que también sirve como pilar fundamental para que los municipios y las dependencias provinciales de obras públicas adecuen sus códigos urbanísticos a la realidad tectónica de sus respectivas jurisdicciones.

Las regiones críticas: el peso de la cordillera y Cuyo en el nivel máximo de amenaza

El análisis minucioso de la distribución territorial confirma que el oeste argentino continúa concentrando las áreas de mayor peligrosidad sísmica del país. En la cúspide de esta zonificación técnica se ubican aquellas regiones donde la interacción constante entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana genera tensiones acumuladas que se liberan de manera periódica a través de sismos de diversa magnitud y profundidad.

El núcleo de máxima exposición comprende fundamentalmente el sur de la provincia de San Juan y el norte de la provincia de Mendoza, un área metropolitana densamente poblada que abarca a ambas capitales provinciales y sus zonas urbanas circundantes.

Estas localidades se posicionan firmemente en las categorías de mayor severidad del índice nacional. Marcadas históricamente por eventos destructivos que transformaron su arquitectura y su planificación urbana, estas provincias exigen la aplicación estricta de las normativas sismorresistentes más exigentes y rigurosas de la República Argentina para garantizar la integridad de las infraestructuras de uso público y privado.

Por su parte, el denominado corredor andino extendido complementa esta franja de alto riesgo. Las áreas linderas que abarcan el centro del territorio mendocino, el sector oriental sanjuanino, el oeste de La Rioja y porciones específicas del noroeste de San Luis se encuentran clasificadas en un escalón de peligrosidad elevada. En todas estas zonas, la probabilidad de ocurrencia de movimientos telúricos de consideración es una constante geotécnica que condiciona desde el diseño de viviendas familiares hasta la ejecución de grandes obras de ingeniería vial, hídrica o minera.

Una perspectiva federal: de la moderación cordillerana a la estabilidad del este

A medida que el análisis de la cartografía oficial se desplaza hacia el este de la cordillera de los Andes, los niveles de amenaza sísmica experimentan disminuciones graduales pero claramente identificadas en la normativa nacional. En el Norte Grande argentino, provincias como Salta y Jujuy presentan sectores con un nivel de sismicidad intermedio a elevado, condicionado por la presencia de fallas activas en el ámbito puneño y subandino. Más al sur, la franja cordillerana adyacente que atraviesa la Patagonia norte y central registra parámetros de peligrosidad moderada.

Por otro lado, las regiones centrales del país, entre las que se encuentran sectores poblados de Córdoba y el sur de Tucumán, se catalogan dentro de márgenes de amenaza reducida o baja. Finalmente, la vasta llanura pampeana, la Mesopotamia y la Costa Atlántica se posicionan en las zonas de peligrosidad muy baja, donde la probabilidad de experimentar sismos de origen local es considerablemente remota, aunque no del todo nula en términos de registros instrumentales históricos.

Desde la conducción técnica del INPRES remarcan que la clave para la seguridad comunitaria no radica únicamente en la ubicación geográfica asignada dentro del mapa, sino en la calidad y la rigurosidad con la que se aplican las normativas de edificación.

El verdadero riesgo no deviene del fenómeno natural en sí, sino del comportamiento de las construcciones ante la vibración del suelo. En este sentido, cualquier estructura planificada, diseñada y construida respetando de manera integral los reglamentos vigentes del INPRES-CIRSOC se convierte en el espacio más seguro ante la inevitabilidad de un temblor, consolidando la resiliencia urbana en todo el país.