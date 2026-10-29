INPRES: dónde están ubicadas en Argentina las estaciones sismológicas que detectan los temblores en tiempo real

La República Argentina cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia sísmica desplegado estratégicamente a lo largo de su territorio para registrar, medir y estudiar cada temblor en tiempo real.
El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) posee la red que permite detectar en tiempo real los sismos.
La República Argentina cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia sísmica desplegado estratégicamente a lo largo de su territorio para registrar, medir y estudiar cada temblor en tiempo real.
A cargo del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), esta red tecnológica es fundamental para entender la actividad tectónica del país, evaluar la peligrosidad de las distintas zonas y mitigar el riesgo ante posibles eventos destructivos.
El monitoreo instrumental del país se sustenta en la Red Nacional de Estaciones Sismológicas (RNES), un entramado de dispositivos de alta sensibilidad diseñados para capturar las ondas elásticas que se propagan por el interior de la Tierra cuando ocurre una liberación súbita de energía. Estas estaciones operan de manera continua y permiten determinar con precisión milimétrica la ubicación de los epicentros, la profundidad y la magnitud de los movimientos telúricos, ya sean imperceptibles o sentidos con fuerza por la población.
La ubicación de las estaciones sismológicas responde a criterios estrictamente técnicos y sismotectónicos, priorizando las áreas de mayor actividad de fallas geológicas, pero manteniendo una cobertura federal que se extiende de punta a punta del territorio nacional.
El extremo sur: En la provincia de Tierra del Fuego, la estación sismológica ubicada en Ushuaia (USHU) cumple un rol estratégico para registrar la dinámica tectónica austral, asociada históricamente a complejos sistemas de fallas en la región insular y oceánica.
La Patagonia central: Avanzando hacia el norte patagónico, la estación de Paso Flores (PLCA), en la provincia de Río Negro, permite vigilar la sismicidad cordillerana y extrandina de la región sur.
El Noroeste argentino (NOA): En las provincias norteñas, donde la convergencia de placas tectónicas genera una intensa actividad de profundidad intermedia y superficial, operan estaciones clave como la de San Lorenzo (SLA) en Salta y la de Humahuaca (HJA) en Jujuy, esenciales para el monitoreo de los andes centrales.
El Cuyo y el corredor andino central: Núcleo histórico de la sismología nacional debido a la alta peligrosidad sísmica de la región, cuenta con una densa concentración de instrumentos avanzados que operan en sintonía con la sede central del organismo en San Juan, asegurando el procesamiento inmediato de los datos que determinan si un sismo es de carácter instrumental o directamente sentido por los habitantes.
Cada una de estas estaciones funciona como un sensor avanzado que transmite información clave de forma permanente. Este despliegue instrumental no solo alimenta los reportes automáticos y definitivos sobre la sismicidad argentina, sino que también nutre los estudios de ingeniería sismorresistente indispensables para actualizar los reglamentos de construcción y proteger los centros urbanos del país.