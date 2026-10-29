INPRES: dónde están ubicadas en Argentina las estaciones sismológicas que detectan los temblores en tiempo real

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) posee la red que permite detectar en tiempo real los sismos.

La República Argentina cuenta con un sofisticado sistema de vigilancia sísmica desplegado estratégicamente a lo largo de su territorio para registrar, medir y estudiar cada temblor en tiempo real.

A cargo del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), esta red tecnológica es fundamental para entender la actividad tectónica del país, evaluar la peligrosidad de las distintas zonas y mitigar el riesgo ante posibles eventos destructivos.

La columna vertebral de la Red Nacional de Estaciones Sismológicas El monitoreo instrumental del país se sustenta en la Red Nacional de Estaciones Sismológicas (RNES), un entramado de dispositivos de alta sensibilidad diseñados para capturar las ondas elásticas que se propagan por el interior de la Tierra cuando ocurre una liberación súbita de energía. Estas estaciones operan de manera continua y permiten determinar con precisión milimétrica la ubicación de los epicentros, la profundidad y la magnitud de los movimientos telúricos, ya sean imperceptibles o sentidos con fuerza por la población.

Distribución federal: desde el extremo austral hasta el Norte Grande La ubicación de las estaciones sismológicas responde a criterios estrictamente técnicos y sismotectónicos, priorizando las áreas de mayor actividad de fallas geológicas, pero manteniendo una cobertura federal que se extiende de punta a punta del territorio nacional.