Luego de dos años, bajó la morosidad familiar en Argentina pero el crédito sigue estancado

La tasa de morosidad de las familias en el sistema financiero bajó 0,61 puntos en septiembre, según un informe de la consultora 1816. De esta manera, el porcentaje de préstamos a hogares con atrasos de más de 90 días pasó de 12,81% en agosto a 12,20% en septiembre, en un contexto en el que también aumentan las deudas que los bancos renegocian con sus clientes. A la espera de datos oficiales que el Banco Central (BCRA) publicará el próximo 20 de noviembre, el estudio basado en la Central de Deudores (Cendeu) midió para el total del sector privado no financiero una mora de 7,50% en septiembre, frente a 7,75% en agosto. Esta mejora se explica exclusivamente por el comportamiento de las familias, ya que en las empresas la mora subió levemente de 3,80% a 3,82%. Además, la caída de la irregularidad en los hogares fue generalizada, registrando bajes en todas y cada una de las 12 principales entidades de crédito del sistema. Aun así, los niveles siguen lejos de los de octubre de 2024, cuando la irregularidad agregada era de apenas 1,5%.

Para comprender esta mejora es necesario observar la dinámica del indicador, el cual surge de la división entre saldos irregulares y saldos totales. En septiembre, el saldo en mora de las financiaciones a familias cayó un 4,1% en términos reales respecto del mes anterior, marcando el segundo mes consecutivo de baja. Como el stock total de préstamos se mantiene estancado, la reducción del indicador responde a la disminución directa de la deuda irregular y no a una expansión del crédito. Asimismo, la deuda en Situación 2 —que corresponde a atrasos de hasta 90 días— descendió a 2,52%, alcanzando su nivel más bajo en más de un año, lo que resulta un antecedente favorable para la evolución de la morosidad general.