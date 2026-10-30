Calor y tormentas, cómo estará el tiempo en San Juan este viernes 30 de octubre

La provincia de San Juan vivirá un viernes 30 de octubre caluroso. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima fue de 19°C y se espera que la máxima alcance los 33°C durante las horas de la tarde. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada, registrando 22°C por la mañana, un pico de 33°C por la tarde y descendiendo a 26°C por la noche.

El viento soplará con dirección predominante del noreste durante la mañana, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, para luego rotar hacia el sudoeste por la noche con una velocidad más leve de 7 a 12 km/h. Se esperan tormentas aisladas en la tarde-noche.

El pronóstico del tiempo en San Juan Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.