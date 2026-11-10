Cómo colgar las luces de Navidad en el exterior sin clavar ni arruinar las paredes

Dar la bienvenida a las fiestas iluminando el frente de la casa, el balcón o las ventanas es una tradición que contagia alegría a todo el vecindario. Sin embargo, el gran dilema surge al intentar fijar las series de luces a la mampostería, los marcos de las ventanas o los balcones sin recurrir a clavos, agujeros o cintas scotch que dejan marcas de pegamento imposibles de quitar. Existen alternativas de sujeción invisible que resisten el viento y la intemperie.