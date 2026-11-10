    • 10 de noviembre de 2026 - 17:56

    Cómo colgar las luces de Navidad en el exterior sin clavar ni arruinar las paredes

    Ganchos adhesivos especiales y precintos resuelven la iluminación de balcones, ventanas y fachadas sin dañar la mampostería.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dar la bienvenida a las fiestas iluminando el frente de la casa, el balcón o las ventanas es una tradición que contagia alegría a todo el vecindario. Sin embargo, el gran dilema surge al intentar fijar las series de luces a la mampostería, los marcos de las ventanas o los balcones sin recurrir a clavos, agujeros o cintas scotch que dejan marcas de pegamento imposibles de quitar. Existen alternativas de sujeción invisible que resisten el viento y la intemperie.

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    • Ganchos adhesivos transparentes para exterior: diseñados con tecnología de sujeción resistente al agua y a los cambios de temperatura. Se adhieren firmemente a superficies lisas (vidrio, aluminio, ladrillo pintado) y se retiran al finalizar las fiestas sin dejar rastro estirando la lengüeta de silicona.

    • Precintos plásticos (Bridas): ideales para asegurar las series de luces alrededor de las barandas de los balcones o rejas de hierro sin lastimar la estructura.

    • Clips plásticos para canaletas: permiten colgar las luces directamente del borde de los techos o canaletas de desagüe sin necesidad de perforar.

    Precaución eléctrica fundamental

    Asegurate de utilizar series de luces certificadas para intemperie (con protección IP44 o superior) y protegé las uniones de los enchufes con cinta aisladora o cajas estancas para evitar cortocircuidos ante lluvias veraniegas.

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