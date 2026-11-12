    • 12 de noviembre de 2026 - 12:32

    San Juan ganó el medallero del Campeonato Argentino de Pista 2026

    La cita nacional se celebró durante los primeros días de noviembre en el nuevo velódromo de Rafaela, Santa Fe.

    Oro. Rubén Ramos fue uno de los destacados a nivel nacional en Rafaela.

    Oro. Rubén Ramos fue uno de los destacados a nivel nacional en Rafaela.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La selección de ciclismo de San Juan ganó el medallero del Campeonato Argentino de Pista – Elite, Sub 23 y Adaptado 2026 (04-08 noviembre) celebrado en Invencible Velódromo de Rafaela, Santa Fe. El certamen fue organizado por Asociación Ciclista Centro Oeste Santafesino y fiscalizado por Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.

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    LAS MEDALLAS

    Oro: Rubén Ramos Meglioli y Lisandro Bravo en Persecución por Equipos en Elite (compartiendo cuaterna junto a Nehuen Erripa de Olavarría y Gonzalo Romero de Pueblo de la Paz); Lisandro Bravo en Scratch y Eliminación de Sub 23; Abril Capdevila en Scratch de Damas Elite; Ludmila Aguirre en Eliminación de Damas Elite; Rubén Ramos Meglioli en Eliminación de Elite; Maribel Aguirre y Ludmila Aguirre en Madison de Damas Elite; Maribel Aguirre en Ómnium y Persecución Individual de Damas Elite; María Jose Quiroga en Kilómetro de Damas Adaptado (women B); Maximiliano Pérez en Kilómetro de Hombres Adaptado (men B); Sergio Gómez en Kilómetro y Scratch de Adaptado (MC2); Magdalena Sergo en Kilómetro y Scratch (women C3).

    Plata: Maribel Aguirre en Scratch, Vuelta a los Puntos y Eliminación de Damas Elite; Rubén Ramos Meglioli en Vuelta a los Puntos y Ómnium de Elite; Alfredo Ramón Tejada en Kilómetro de Hombres Adaptado (men B); Alejandro Pereyra Navas en Kilómetro y Scratch (MC5).

    Bronce: Ludmila Aguirre en Vuelta a los Puntos de Damas Elite; Kevin Agustín Tivani en Eliminación de Sub 23.

    En el medallero convencional del Campeonato no se incluyen las medallas de Adaptado y las pruebas por equipos. A San Juan se le contabilizaron 7 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. Las selecciones de ACCOS y ACINPROBA completaron el podio.

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