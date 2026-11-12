Ministerio de Familia entregó equipamiento y fondos para infraestructura a 14 mutuales de San Juan

Este jueves 12 de noviembre, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Asociativismo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, concretó una importante jornada de fortalecimiento para el sector de la economía social. En total, catorce entidades mutualistas de la provincia resultaron beneficiadas con equipamiento técnico y aportes económicos destinados a mejorar sus instalaciones edilicias.

La iniciativa se enmarca en el programa Fondo Solidario , una política pública lanzada en 2025 por la Dirección de Asociativismo con el objetivo de respaldar el crecimiento institucional de las organizaciones sin fines de lucro. Esta entrega representa la primera vez que se materializa la asistencia financiera del programa, alcanzando a instituciones que mantienen su documentación al día y cumplen un rol clave en el bienestar material y social de los sanjuaninos.

Durante el acto oficial, encabezado por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo , y la directora de Asociativismo, Luciana Mestre , se realizó la entrega directa de bienes a un primer grupo compuesto por cinco instituciones.

Estas organizaciones, dedicadas a brindar servicios de asistencia familiar, prestaciones fúnebres y cobertura de salud integral, incluyendo áreas específicas como ortopedia y odontología, recibieron principalmente equipamiento informático (computadoras) para modernizar su atención administrativa y operativa. Las entidades beneficiadas en esta línea fueron:

En paralelo, otras nueve instituciones mutualistas de amplia trayectoria en la provincia accedieron a desembolsos económicos destinados a refacciones, mejoras de infraestructura o ampliación de sus sedes sociales. Las entidades que obtuvieron el apoyo en esta categoría son:

Asociación Mutual del Personal de la Universidad Nacional de San Juan.

Mutual Kutumpa.

Sociedad Española de Socorros Mutuos.

Mutual del Personal del Banco de la Nación Argentina.

Sociedad Italiana de Socorros Mutuos de Instrucción y Deportes Ausonia.

Centro Mutual de Suboficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación.

Asociación Mutual Empleados de Comercio.

Sociedad de Socorros Mutuos Obreros del Porvenir.

Asociación Mutual de Docentes Asociados Provinciales.

Fondo Solidario del Ministerio de Familia

El Fondo Solidario fue diseñado como una herramienta de apoyo financiero no reembolsable, exclusiva para el sector mutualista, estructurada en tres ejes principales de asistencia:

Producción y equipamiento (hasta $5.000.000): destinado a la compra, reparación o adquisición de maquinarias, herramientas e insumos esenciales para el funcionamiento cotidiano de la institución.

destinado a la compra, reparación o adquisición de maquinarias, herramientas e insumos esenciales para el funcionamiento cotidiano de la institución. Infraestructura (hasta $10.000.000): orientado a mejorar las condiciones edilicias, refaccionar instalaciones o construir nuevos espacios. Para aplicar a este monto, las entidades debieron acreditar la titularidad del inmueble.

orientado a mejorar las condiciones edilicias, refaccionar instalaciones o construir nuevos espacios. Para aplicar a este monto, las entidades debieron acreditar la titularidad del inmueble. Acompañamiento y financiamiento contable (hasta $1.000.000): pensado para asistir a las organizaciones en la regularización o continuidad de sus estados contables y administrativos.

Para calificar a estos beneficios, las mutuales, sostenidas por el aporte solidario de sus asociados, tuvieron que acreditar su inscripción vigente tanto en el registro provincial como en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), además de presentar un proyecto técnico detallando el destino de los fondos solicitados.

Matrícula para nueva mutual en Rawson

La jornada también sirvió como espacio de balance y celebración del movimiento mutualista local. En el mismo acto de entrega de actas y equipamiento, las autoridades distinguieron a una veintena de entidades que se destacaron por su labor social y comunitaria a lo largo del año.

Asimismo, se formalizó la entrega de la Matrícula N° 167/SJ a la Mutual de los Trabajadores del Gran San Juan, una flamante organización conformada por trabajadores autogestionados, informales, monotributistas y emprendedores del departamento Rawson.

Tras haber atravesado una etapa previa de capacitación para su equipo técnico y administrativo, la entidad celebró su asamblea constitutiva el pasado 20 de agosto. Luego de superar los meses de evaluación correspondiente, obtuvo la autorización oficial del INAES que la habilita a operar y brindar a sus asociados servicios de proveeduría, salud, asistencia farmacéutica, educación, turismo, recreación y deportes, vivienda, servicios funerarios y subsidios por nacimiento y fallecimiento.