Una noche bajo la Luna: Anchipurac invita a mirar el cielo con telescopios, astronomía y degustaciones

La experiencia será este sábado 14 de noviembre desde las 19 y combinará observación astronómica, divulgación científica y sabores regionales.

La actividad comenzará a las 19 y tendrá cupos limitados, por lo que se requiere reserva previa.

El cielo de San Juan volverá a convertirse en protagonista este fin de semana con una nueva propuesta de astroturismo en Anchipurac. El Centro de Educación Ambiental abrirá sus puertas este sábado 14 de noviembre para una experiencia nocturna que permitirá observar el firmamento con telescopios y acercarse a la astronomía desde una propuesta pensada para disfrutar en grupo, en pareja o en familia.

Bajo el nombre “Astroturismo: experiencia bajo la Luna”, la actividad comenzará a las 19 en las instalaciones de Anchipurac y combinará ciencia, turismo y gastronomía. La idea es aprovechar las condiciones naturales del cielo sanjuanino y transformar la visita al complejo en un recorrido diferente al habitual, esta vez con la mirada puesta hacia arriba.

La jornada incluirá observación astronómica mediante telescopios, acompañada por explicaciones que permitirán reconocer y comprender distintos elementos visibles en el cielo nocturno. La propuesta sumará además una charla y un taller de astronomía para acercar algunos de los principales conceptos de esta ciencia a quienes participen.

Telescopios, astronomía y sabores bajo el cielo sanjuanino La experiencia no estará concentrada únicamente en la observación. Mientras avance la noche, los asistentes también podrán participar de una degustación de vinos y productos artesanales, incorporando los sabores regionales a una actividad que busca aprovechar uno de los recursos naturales más característicos de San Juan: sus cielos despejados.

Anchipurac viene incorporando este tipo de jornadas dentro de su agenda de actividades, con propuestas que vinculan educación ambiental, divulgación científica y recreación. Durante otras ediciones, el predio también recibió familias y visitantes interesados en realizar sus primeras observaciones con telescopios y descubrir de manera guiada distintos cuerpos celestes.