    • 9 de noviembre de 2026 - 08:54

    Cuánto costará para un argentino llenar un tanque de nafta Premium este verano en Chile

    A mediados de noviembre de 2026, el litro de bencina de 97 octanos cotiza en Chile en un promedio de 1.580 pesos chilenos (CLP), lo que equivale a aproximadamente US$ 1,61 por litro.

    Cuánto costará para un argentino llenar un tanque de nafta Premium este verano en Chile
    Cuánto costará para un argentino llenar un tanque de nafta Premium este verano en Chile

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    Con la temporada estival cada vez más cerca, miles de automovilistas que preparan el viaje cruzando la Cordillera de los Andes sacan cuentas para presupuestar la travesía. Dentro de los costos fijos del trayecto, el combustible representa uno de los rubros principales y exhibe diferencias tanto en valores como en denominaciones respecto del mercado local.

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    En las estaciones de servicio chilenas (como Copec, Shell o Petrobras), la nafta de alta calidad (equivalente a la nafta Premium de 98 octanos de Argentina) se comercializa bajo la denominación de bencina de 97 octanos.

    A mediados de noviembre de 2026, el litro de bencina de 97 octanos cotiza en Chile en un promedio de 1.580 pesos chilenos (CLP), lo que equivale a aproximadamente US$ 1,61 por litro.

    Presupuestos estimados en Pesos Argentinos (ARS)

    El costo final en pesos para el bolsillo del conductor dependerá de la modalidad de pago elegida. A continuación, se detallan los valores según las dos vías más habituales: abonar con Dólar MEP/Billetes mediante tarjeta (tipo de cambio de referencia ~$1.585) o mediante Dólar Tarjeta directo (~$2.041).

    1. Autos chicos y compactos (Tanque de 45 litros)

    • Costo en Chile: CLP$ 71.100 (aprox. US$ 72,50)

    • Pago con Dólar MEP / Billetes: $114.900 ARS

    • Pago con Dólar Tarjeta: $147.900 ARS

    2. Autos medianos y sedanes (Tanque de 50 a 55 litros)

    • Costo en Chile: CLP$79.000 a CLP$ 86.900 (aprox. US$ 80,50 a US$ 88,50)

    • Pago con Dólar MEP / Billetes: $127.500 ARS a $140.200 ARS

    • Pago con Dólar Tarjeta: $164.300 ARS a $180.600 ARS

    3. SUVs y pick-ups medianas (Tanque de 70 a 80 litros)

    • Costo en Chile: CLP$110.600 a CLP$ 126.400 (aprox. US$ 112,80 a US$ 128,90)

    • Pago con Dólar MEP / Billetes: $178.700 ARS a $204.300 ARS

    • Pago con Dólar Tarjeta: $230.200 ARS a $263.000 ARS

    Recomendaciones clave para el pago

    • Estrategia del resumen con dólares en cuenta: La alternativa más conveniente para consumos con tarjeta en el exterior consiste en pagar el resumen de la tarjeta de crédito en dólares utilizando fondos en esa moneda previamente adquiridos vía Dólar MEP (o dólares billete depositados). Esto permite evitar la sobrecarga impositiva del Dólar Tarjeta y reducir el costo final por tanque en más de un 20%.

    • Pago en efectivo: Quienes opten por llevar efectivo pueden cambiar pesos argentinos por chilenos antes de viajar o utilizar dólares en casas de cambio del país vecino para abonar de manera directa en los surtidores.

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