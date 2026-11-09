A mediados de noviembre de 2026, el litro de bencina de 97 octanos cotiza en Chile en un promedio de 1.580 pesos chilenos (CLP) , lo que equivale a aproximadamente US$ 1,61 por litro.

Cuánto costará para un argentino llenar un tanque de nafta Premium este verano en Chile

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Con la temporada estival cada vez más cerca, miles de automovilistas que preparan el viaje cruzando la Cordillera de los Andes sacan cuentas para presupuestar la travesía. Dentro de los costos fijos del trayecto, el combustible representa uno de los rubros principales y exhibe diferencias tanto en valores como en denominaciones respecto del mercado local.

En las estaciones de servicio chilenas (como Copec, Shell o Petrobras), la nafta de alta calidad (equivalente a la nafta Premium de 98 octanos de Argentina) se comercializa bajo la denominación de bencina de 97 octanos.

A mediados de noviembre de 2026, el litro de bencina de 97 octanos cotiza en Chile en un promedio de 1.580 pesos chilenos (CLP), lo que equivale a aproximadamente US$ 1,61 por litro.

Presupuestos estimados en Pesos Argentinos (ARS) El costo final en pesos para el bolsillo del conductor dependerá de la modalidad de pago elegida. A continuación, se detallan los valores según las dos vías más habituales: abonar con Dólar MEP/Billetes mediante tarjeta (tipo de cambio de referencia ~$1.585) o mediante Dólar Tarjeta directo (~$2.041).

1. Autos chicos y compactos (Tanque de 45 litros)