Cuánto sale el Fiat Cronos en noviembre de 2026: precios, versiones y qué ofrece el sedán

El mercado automotor argentino transita el tramo final del año con reajustes continuos en las listas oficiales de las terminales. En este escenario de actualización de valores, el Fiat Cronos —fabricado por el grupo Stellantis en la planta cordobesa de Ferreyra— se consolida como el referente indiscutido dentro del segmento de los sedanes compactos y uno de los modelos más elegidos del país.

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Para quienes están evaluando la compra de un 0km antes de cerrar el año, repasar la grilla de valores sugeridos y la oferta técnica resulta clave para calibrar el presupuesto.

Durante noviembre de 2026, la marca italiana aplicó un incremento promedio del 3,1% en la nómina oficial del modelo fabricado en Córdoba. D e esta forma, la gama arranca en los $37.790.000 para la alternativa más accesible y se extiende hasta superar los $46,6 millones en el tope de la familia comercial.

El catálogo del Cronos está estructurado sobre cuatro configuraciones, todas impulsadas por el conocido motor naftero 1.3 Firefly de cuatro cilindros, que entrega 99 CV de potencia y 127 Nm de torque, caracterizado por su eficiencia de consumo y un mantenimiento económico gracias a su distribución por cadena. La diferenciación sustancial entre cada variante radica en el nivel de confort, la tecnología a bordo y el tipo de transmisión.

La versión inicial para ingresar a la gama es el Fiat Cronos Like 1.3 MT , con un valor oficial de $37.790.000 en noviembre. Pensado para quienes buscan optimizar la relación costo-beneficio o un vehículo de trabajo, equipa caja manual de cinco marchas, dirección asistida eléctricamente, aire acondicionado, levantavidrios eléctricos delanteros, cierre centralizado y sistema de audio con conectividad Bluetooth y puertos USB.

Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT: mayor equipamiento manual

Un escalón más arriba se ubica el Fiat Cronos Drive Plus 1.3 MT, cuyo precio sugerido de lista escala a los $40.430.000. Esta alternativa suma un perfil de confort superior al incorporar la central multimedia táctil Uconnect de 7 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, sensores de estacionamiento traseros, cámara de retroceso, luces diurnas LED y llantas de aleación de 15 pulgadas.

Fiat Cronos Drive 1.3 CVT: el salto a la caja automática

Para quienes priorizan la comodidad en trayectos urbanos o zonas de tráfico intenso, la marca ofrece el Fiat Cronos Drive 1.3 CVT, que cotiza en $46.150.000. Esta opción reemplaza la transmisión manual por una caja automática de variación continua (CVT) que simula siete velocidades preprogramadas y añade el control de velocidad crucero.

Fiat Cronos Precision 1.3 CVT: el tope de gama

En la cima de la nómina se posiciona el Fiat Cronos Precision 1.3 CVT, con un valor de lista de $46.680.000. Frente a la versión Drive automática, la diferencia es de apenas $530.000, un monto que agrega distinción al sumar tapizados de cuero sintético, sistema de acceso y arranque sin llave (Keyless Entry N' Go), climatizador automático, llantas de aleación de 16 pulgadas y airbags laterales delanteros.

Además de las alternativas de compra al contado o financiación prendaria directa, el sedán sostiene una fuerte demanda mediante planes de ahorro (Fiat Plan), donde las cuotas puras de partida se ubican en torno a los $433.000 mensuales para esquemas de 84 cuotas. Con un volumen de baúl de 525 litros —uno de los más grandes de su categoría—, una amplia disponibilidad de repuestos y un destacado valor de reventa, el Cronos reafirma su vigencia como el vehículo familiar de producción nacional por excelencia.