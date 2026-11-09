Cuánto sale la Toyota Hilux en noviembre de 2026: precios, versiones y equipamiento de la pick up líder

El mercado automotor argentino encara el tramo final del año con listas de precios ajustadas en las principales terminales. En este marco, la Toyota Hilux —producida en la planta bonaerense de Zárate— sostiene su liderazgo histórico dentro del segmento de las pick ups medianas y se consolida como uno de los vehículos más vendidos del país.

Para quienes planean adquirir un 0km antes de terminar el año, conocer la grilla de valores sugeridos y el mapa de versiones es indispensable para planificar la inversión.

En noviembre de 2026, la gama oficial de la camioneta japonesa arranca desde los $44.034.000 para las alternativas de trabajo de cabina simple y escala hasta superar los $89 millones en las variantes deportivas de alta gama.

La oferta de Hilux en Argentina destaca por su diversidad de configuraciones de carrocería, tracción (4x2 y 4x4) y transmisiones (manual y automática de 6 marchas). La gama utiliza dos motorizaciones turbodiésel conocidas por su durabilidad: el motor 2.4 TDI de 150 CV y 400 Nm de torque para las versiones de entrada, y el 2.8 TDI que entrega 204 CV (o 224 CV en la versión GR-Sport) con hasta 500 Nm de par motor.

Las alternativas orientadas al trabajo pesado abren la nómina oficial. La Hilux 4x2 Cabina Simple DX 2.4 MT cotiza en $44.034.000 , mientras que la versión 4x4 Cabina Simple DX 2.4 MT se posiciona en $52.934.000 . Estas configuraciones ofrecen una caja de carga optimizada, equipamiento austero centrado en la durabilidad, control de estabilidad (VSC), asistente de arranque en pendientes y siete airbags de serie.

Toyota Hilux Doble Cabina DX: versatilidad para flota y uso diario

Para quienes buscan espacio para cinco ocupantes sin perder capacidad operativa, la gama DX Doble Cabina arranca en los $49.621.000 para la variante 4x2 manual. La opción 4x4 Doble Cabina DX manual alcanza los $58.116.000, mientras que la 4x4 automatizada se ubica en $59.739.000. Suman aire acondicionado, pantalla táctil con conectividad para smartphones y protector de caja.

Toyota Hilux SR y SRV: balance entre confort y tecnología

En la franja intermedia, la versión Hilux SR 4x2 automática se vende a $59.480.000, mientras que la SR 4x4 escala a $66.856.000 (manual) y $69.742.000 (automática). Por su parte, las versiones SRV incorporan el motor 2.8 TDI de 204 CV, climatizador automático digital, llantas de aleación de mayor rodado y faros LED; la SRV 4x2 AT registra un precio de $67.911.000, y la versión SRV+ 4x4 AT llega a los $80.317.000.

Toyota Hilux SRX y GR-Sport: tope de gama y deportividad

En la cima del catálogo comercial figura la Hilux SRX 4x4 AT a $84.855.000, equipada con el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense (frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo y alerta de cambio de carril), tapizados de cuero y sistema de audio premium JBL. El escalón más alto lo ocupa la Hilux GR-Sport 4x4, con puesta a punto deportiva de suspensión, trochas ensanchadas y motor potenciado a 224 CV, a un precio de lista de $89.863.000.

Además de la venta directa en concesionarios, la marca promueve la adquisición mediante Toyota Plan, donde el plan 70/30 para la versión Doble Cabina DX registra cuotas puras que parten desde los $351.466 mensuales. Con una sólida red de posventa, disponibilidad asegurada de repuestos y el valor de reventa más alto del mercado, la camioneta de Zárate renueva sus credenciales como la pick up de referencia en el país.