Se trata de un bizcohuelo para 8 a 10 personas.

Cuánto sale hacer un bizcochuelo de limón en noviembre de 2026: ingredientes, costos y receta paso a paso

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El bizcochuelo de limón es un clásico indiscutido de la merienda argentina: económico, rinde muchas porciones y su perfume cítrico lo convierte en el acompañamiento perfecto para el mate o el café. Para quienes planifican las compras del hogar en este tramo final del año, calcular el costo de los insumos básicos permite organizar el presupuesto sin resignar algo rico y casero.

En noviembre de 2026, preparar un bizcochuelo casero de tamaño mediano (molde de 22 a 24 cm) requiere una inversión aproximada de $2.650 a $3.100 en ingredientes, lo que sitúa el costo por porción (calculando unas 8 a 10 porciones generosas) en torno a los $300 a $380.

Bizcochuelo de coco Bizcochuelo de limón: presupuesto e ingredientes detallados Para elaborar una torta esponjosa y perfumada se necesitan insumos básicos de almacén y verdulería. A continuación, la lista con las cantidades exactas y el costo proporcional estimado para cada ingrediente:

3 huevos medianos: $1.050 (calculando una docena a ~$4.200).

200 g de azúcar (1 taza): $320 (calculando el kilo a ~$1.600).

100 ml de aceite neutro (girasol o maíz): $280.

250 g de harina leudante (o 0000 con 1 cdita. de polvo de hornear): $350 (calculando el kilo a ~$1.400).

2 limones medianos (ralladura y jugo): $250.

1 cucharadita de esencia de vainilla y pizca de sal: $100.

Leche o agua (50 ml, si la masa lo requiere): $50. Costo total de ingredientes en el molde: ~$2.400. Sumando el consumo proporcional de gas o energía eléctrica del horno, el costo total final ronda los $2.800.

Paso a paso: cómo preparar el bizcochuelo de limón perfecto Para lograr un bizcochuelo alto, aireado y húmedo sin recurrir a premezclas industriales, el secreto está en el batido inicial y en evitar golpear el molde al momento de hornear.