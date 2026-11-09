Cuánto sale hacer un bizcochuelo de limón en noviembre de 2026: ingredientes, costos y receta paso a paso

El bizcochuelo de limón es un clásico indiscutido de la merienda argentina: económico, rinde muchas porciones y su perfume cítrico lo convierte en el acompañamiento perfecto para el mate o el café. Para quienes planifican las compras del hogar en este tramo final del año, calcular el costo de los insumos básicos permite organizar el presupuesto sin resignar algo rico y casero.
En noviembre de 2026, preparar un bizcochuelo casero de tamaño mediano (molde de 22 a 24 cm) requiere una inversión aproximada de $2.650 a $3.100 en ingredientes, lo que sitúa el costo por porción (calculando unas 8 a 10 porciones generosas) en torno a los $300 a $380.
Bizcochuelo de limón: presupuesto e ingredientes detallados
Para elaborar una torta esponjosa y perfumada se necesitan insumos básicos de almacén y verdulería. A continuación, la lista con las cantidades exactas y el costo proporcional estimado para cada ingrediente:
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3 huevos medianos: $1.050 (calculando una docena a ~$4.200).
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200 g de azúcar (1 taza): $320 (calculando el kilo a ~$1.600).
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100 ml de aceite neutro (girasol o maíz): $280.
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250 g de harina leudante (o 0000 con 1 cdita. de polvo de hornear): $350 (calculando el kilo a ~$1.400).
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2 limones medianos (ralladura y jugo): $250.
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1 cucharadita de esencia de vainilla y pizca de sal: $100.
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Leche o agua (50 ml, si la masa lo requiere): $50.
Costo total de ingredientes en el molde: ~$2.400. Sumando el consumo proporcional de gas o energía eléctrica del horno, el costo total final ronda los $2.800.
Paso a paso: cómo preparar el bizcochuelo de limón perfecto
Para lograr un bizcochuelo alto, aireado y húmedo sin recurrir a premezclas industriales, el secreto está en el batido inicial y en evitar golpear el molde al momento de hornear.
Pasos de preparación:
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Precalentar y preparar la base: Encendé el horno a temperatura media (170 °C - 180 °C). Enmantecá y enhariná un molde para torta de 22 a 24 cm de diámetro (o con forma de savarín).
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Batir huevos y azúcar: En un bol amplio, batí los 3 huevos con el azúcar durante 4 a 5 minutos (con batidor eléctrico o manual) hasta que la mezcla aclare, duplique su volumen y quede a punto letra.
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Incorporar los líquidos y aromáticos: Agregá el aceite en forma de hilo continuo mientras seguís batiendo a velocidad baja. Incorporá la ralladura fina de los 2 limones (sin tocar la parte blanca para que no amargue), el jugo de 1 limón y la esencia de vainilla.
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Agregar los secos: Tamizá la harina leudante con la pizca de sal. Incorporala a la preparación en dos o tres tandas, integrando con movimientos envolventes con una espátula de goma para no perder el aire conseguido en el batido. Si notas la mezcla demasiado densa, podés agregar un chorrito (50 ml) de leche o agua a temperatura ambiente.
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Horneado: Verté la mezcla en el molde y llevala al horno durante 35 a 40 minutos. Regla de oro: No abras la puerta del horno durante los primeros 25 minutos.
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Prueba y enfriado: Comprobá la cocción pinchando el centro con un palillo o cuchillo; si sale limpio y seco, ya está listo. Retirá del horno, dejá atemperar 10 minutos en el molde y desmoldá sobre una rejilla.
Opcional: Glaseado de limón
Si querés elevar la presentación, podés mezclar 100 g de azúcar impalpable con 2 o 3 cucharadas de jugo de limón fresco hasta formar un glasé espeso y volcarlo sobre el bizcochuelo ya frío. Suma unos $400 al presupuesto total, pero le aporta un toque ácido e irresistible.