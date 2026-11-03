    • 3 de noviembre de 2026 - 13:12

    El secreto definitivo para que el bizcochuelo casero te quede súper esponjoso y no se baje nunca del horno

    Más allá de respetar las proporciones exactas, la clave absoluta del éxito radica en la técnica del batido y en la temperatura con la que se incorporan los elementos secos a la preparación principal.

    Las claves de un rico bizcochuelo para hacer en casa.

    Las claves de un rico bizcochuelo para hacer en casa.

    Foto:

    Preparar un bizcochuelo casero parece una tarea sencilla, pero cualquier aficionado a la repostería sabe que el verdadero desafío no está en mezclar los ingredientes, sino en lograr que la preparación mantenga su volumen, altura y una textura liviana al salir del horno.

    Leé además

    La guía completa con los ingredientes exactos y el paso a paso para preparar en casa las auténticas empanadas salteñas.

    El secreto de las empanadas salteñas: la receta tradicional para que salgan bien jugosas y con la masa perfecta
    receta de milanesas de berenjenas a la napolitana, rapida y facil

    Receta de milanesas de berenjenas a la napolitana, rápida y fácil

    Por Redacción Diario de Cuyo

    Son incontables las ocasiones en las que la torta promete una cocción perfecta y, al abrir la puerta del horno, se desinfla sin piedad, frustrando la merienda familiar.

    Para evitar este clásico dolor de cabeza culinario, los pasteleros tradicionales guardan un secreto que pocas veces se detalla en los recetarios convencionales. Más allá de respetar las proporciones exactas, la clave absoluta del éxito radica en la técnica del batido y en la temperatura con la que se incorporan los elementos secos a la preparación principal.

    Ingredientes necesarios

    • 4 huevos grandes a temperatura ambiente.

    • 200 gramos de azúcar común.

    • 200 gramos de harina leudante (o harina 0000 con una cucharadita de polvo de hornear).

    • 1 cucharadita de esencia de vainilla.

    • 1 pizca de sal fina.

    Paso a paso para la preparación infalible

    • Batido inicial a punto letra: En un bol limpio y seco, colocar los huevos enteros junto con el azúcar y la pizca de sal. Batir enérgicamente durante al menos 10 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen, quede blanquecina y al levantar los batidores se pueda "escribir" o trazar una línea en la superficie sin que se desvanezca al instante. Este proceso es el que atrapa todo el aire que hará crecer la torta.

    • Perfumar la mezcla: Agregar la cucharadita de esencia de vainilla por el borde del bol y mezclar apenas unos segundos más para integrar el aroma sin perder el aire conseguido.

    • Tamizado e incorporación envolvente: Tamizar la harina dos veces para oxigenarla por completo. Incorporarla al batido de huevos en tres tandas utilizando una espátula de goma. En este punto está el truco de oro: hacer movimientos suaves y envolventes desde el fondo hacia arriba, girando el bol despacio y evitando batir para no romper la estructura de burbujas.

    • Preparación del molde: Enmantecar y enharinar un molde de unos 22 a 24 centímetros de diámetro, asegurándote de cubrir bien la base y las paredes. Verter la preparación despacio en el centro sin golpear el molde contra la mesada.

    • Horneado y enfriado: Llevar a horno precalentado a 170 °C (fuego medio-bajo) durante 35 a 40 minutos. Es fundamental no abrir la puerta del horno durante los primeros 30 minutos de cocción para evitar el choque térmico. Una vez listo, apagar el horno, dejar entreabierta la puerta unos 5 minutos y recién después retirar para enfriar sobre una rejilla.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    cual es el mejor aceite para freir y por que no deberias usar de oliva extra virgen

    Cuál es el mejor aceite para freír y por qué no deberías usar de oliva extra virgen

    Por Redacción Diario de Cuyo
    pone bicarbonato para que la cebolla rehogada se dore en la mitad de tiempo

    Poné bicarbonato para que la cebolla rehogada se dore en la mitad de tiempo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    el error de ponerle aceite al agua de los fideos que arruina la salsa

    El error de ponerle aceite al agua de los fideos que arruina la salsa

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Flan de dulce de leche: la receta más fácil con solo 4 ingredientes

    Flan de dulce de leche: la receta más fácil con solo 4 ingredientes