El secreto definitivo para que el bizcochuelo casero te quede súper esponjoso y no se baje nunca del horno

Batido inicial a punto letra: En un bol limpio y seco, colocar los huevos enteros junto con el azúcar y la pizca de sal. Batir enérgicamente durante al menos 10 minutos hasta que la mezcla triplique su volumen, quede blanquecina y al levantar los batidores se pueda "escribir" o trazar una línea en la superficie sin que se desvanezca al instante. Este proceso es el que atrapa todo el aire que hará crecer la torta.

Perfumar la mezcla: Agregar la cucharadita de esencia de vainilla por el borde del bol y mezclar apenas unos segundos más para integrar el aroma sin perder el aire conseguido.

Tamizado e incorporación envolvente: Tamizar la harina dos veces para oxigenarla por completo. Incorporarla al batido de huevos en tres tandas utilizando una espátula de goma. En este punto está el truco de oro: hacer movimientos suaves y envolventes desde el fondo hacia arriba, girando el bol despacio y evitando batir para no romper la estructura de burbujas.

Preparación del molde: Enmantecar y enharinar un molde de unos 22 a 24 centímetros de diámetro, asegurándote de cubrir bien la base y las paredes. Verter la preparación despacio en el centro sin golpear el molde contra la mesada.